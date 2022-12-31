نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب رونالدو مع النصر السعودي بعد توقيع رونالدو أخيراً 800 ريال بالدقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب رونالدو مع النصر السعودي ذلك التساؤل الذي يشغل عشاق جماهير نادي النصر السعودي وتلك الصفقة المنتظرة . وهي توقيع رونالدو مع النصر السعودي بعد العرض السابق للاعب العالمي . كما أن تصريح رونالدو بتوقيع عقد النصر السعودي وفقاً للمعلومات المنتشرة سابقاً أنه كان . يرغب في التوقيع ولكن تأجل إلي حين انتهاء أحداث كأس العالم في قطر كما أن راتب رونالدو مع النصر السعودي مرتب مرتفع جداً حيث تقع دقيقة اللعب لرونالدو مع النصر السعودي بقيمة 800 ريال سعودي . في الدقيقة الواحدة كذلك بجانب مدة عقد توقيع رونالدو مع . النصر السعودي والتي سنتعرف علي تفاصيلها بسطور مقال “موقع ثقفني ” القادمة .

كم راتب رونالدو مع النصر السعودي

راتب رونالدو مع النصر السعودي الذي تم عرضه من النصر السعودي لانضمامه لصفوف النادي في وقت سابق بعد . أن فسخ رونالدو عقده مع ناديه السابق جاء عقد رونالدو مع النصر السعودي . بضمان صفقة حرة كما ضمن نادي النصر لللاعب العالمي رونالدو بشرط ارتداء القميص رقم 7 في صفوف نادي النصر السعودي . كذلك بجانب أنه تم أمس انتهاء المراسم الخاصة بشأن توقيع رونالدو مع النصر السعودي داخل العاصمة الإسبانية مدريد . وعبر السطور التالية من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي مدة العقد التي أبرمت مع رونالدو .

مدة عقد توقيع رونالدو مع النصر السعودي

توقيع رونالدو مع النصر السعودي بمدة العقد التي تم عرضها في وقت سابق وهي ستكون لمدة عامين ونصف العام . في صفوف نادي النصر السعودي كما أن تلك المدة تمتد إلي عام 2025 أما عن قيمة صفقة رونالدو مع . نادي النصر السعودي والتي تحددت بها الراتب الخاص به في تلك المدة المشار لها نتعرف . عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .

راتب رونالدو مع النصر السعودي

صفقة رونالدو مع النصر السعودي هذا السؤال الذي يشغل جماهير الساحرة المستديرة نتعرف عليه لكل فترة علي حدا كالتالي :-

قيمة صفقة رونالدو مع النصر السعودي في العام الواحد بقدر 390 مليون ريال . كما تحدد قيمة الصفقة في الشهر الواحد 32 مليون ريال . كذلك بجانب أن قيمة صفقة رونالدو مع النصر السعودي في الأسبوع تعادل 8 مليون ريال سعودي . كما أن اليوم الواحد في عقد رونالدو مع النصر السعودي مليون و 200 ألف ريال سعودي . تعادل الساعة الواحدة في عقد رونالدو بقيمة 48 ألف ريال . كما تحددت الدقيقة الواحدة في عقد رونالدو بقدر 800 ريال سعودي . ذلك كان تفصيلياً قيمة مدة عقد توقيع رونالدو مع النصر السعودي بالمدة المشار لها عامين ونصف العام .

تصريحات بشأن توقيع رونالدو مع النصر السعودي

بعد أن عرضنا تفاصيل كم راتب رونالدو مع النصر السعودي في مدة العقد الخاصة باللاعب العالمي جاءت التصريحات . بشأن عقد رونالدو مع النصر عبر تويته رسمية صدرت من الخبير الإيطالي . أفان فابريزو ذلك المتخصص في انتقالات اللاعبين عالمياً كما ذكر عبر ألتويته الخاصة به أنه تم الانتهاء من عقد صفقة رونالدو مع النصر السعودي . بعد أن كانت الصفقة معروضه علي اللاعب منذ شهور وبذلك تكون قد أغلقت الصفقة والتي مدتها عامين ونصف العام .

كم راتب رونالدو مع النصر السعودي بعد أن تمت الصفقة المنتظرة منذ وقت بعد أن فسخ رونالدو عقده مع ناديه السابق . عرضنا التفاصيل بشكل كامل داخل سطور مقال “موقع ثقفني” . كما تم أرفاق صورة توضيحية خاصة بقيمة الصفقة التي تمت بين اللاعب رونالدو مع نادي النصر السعودي .