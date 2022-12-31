“مباشراً” موعد مباراة أهلي جدة والساحل وترقب نتيجة الأهلي والساحل للوصول للمربع الذهبي

يحتضن ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد موعد مباراة أهلي جدة والساحل، المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة دوري يلو لكرة القدم، وتترقب جماهير الراقي نتيجة اللقاء وتتأمل الفوز للدخول إلي المربع الذهبي وكان الأهلي قد تعادل مع العربي في المباراة الماضية في الوقت الأخير، ويدفع المدير الفني لفريق الأهلي الجنوب أفريقي بكل أسلحته من أجل الفوز، وهو يعلم غضب الجماهير الأهلوية من النتائج وأن مستقبله مع الفريق مهدد في حال لم تتحسن النتائج.

قبل اللقاء الأهلي في المركز السادس برصيد 20 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مثلهم وتلقى الخسارة في مباراة واحدة فقط، سجل لاعبوه 13 هدف وسكنت شباكه 6 أهداف، بينما منافسة اليوم في وضع صعب يصارح الدخول في المنطقة الدافئة في الجدول، فالفريق قبل اللقاء يحتل المركز 15 في الجدول برصيد 12 نقطة، من لعب 13 مباراة، حقق الفوز في 2 وتعادل في 6 وخسر في 5 مباريات سجل 13 وعليه 18 هدف.

موعد مباراة أهلي جدة والساحل

16.35 : – الرابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت غرينتش.

18.35 : – السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت كلاً من مصر السودان ليبيا,

19.35 : السابعة و35 دقيقة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة ودول الكويت/ قطر/ البحرين.

القناة الناقلة

تنقل المباريات الخاصة بدوري يلو عبر شاشة قنوات ksa الرياضية السعودية بصورة حصرية، ولم تعلن القنوات عن معلق اللقاء حتى اللحظة.

ترتيب جدول دوري يلو قبل المباراة

التشكيل المتوقع لفريق أهلي جدة

حراسة المرمى : – محمد الربيعي.

خط الدفاع : – طلال عبسي/ إبراهيم الزبيدي/ علي مجرشي/ فهد الحمد.

خط الوسط : – فرانك كوم/ إياد مدني/ رياض بودبوز/ سلمان المؤشر.

خط الهجوم : – عبد الله المقرن/ هيثم عسيري.

نتيجة مباراة الأهلي والساحل اليوم

متابعي موقع ثقفني سوف نتابع المباراة ،وعند الإنتهاء سنقدم لكم ملخص بالنتيجة والفرص الضائعة وأهم أحداث اللقاء.

موعد مباراة أهلي جدة والساحل