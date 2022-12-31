وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية

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عمر شويل - جدة توفى اليوم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أو كما يطلق عليه “الملك” وهو الخبر الذي تناولته وسائل الإعلام المختلفة وكبار لاعبي كرة القدم حيث نعى الجميع وفاة بيليه رمز وأيقونة كرة القدم البرازيلية والذي يصفه البعض بأنه أفضل لاعب في التاريخ.

وفاة بيليه

هذا وقد توفى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عمر يناهز الـ82 عاما، وذلك بعد معاناته مع مضاعفات مرض السرطان حيث كان يرقد في احد المستشفيات في ساوباولو بالبرازيل منذ 29 نوفمبر 2022.

الأسطورة بيليه

هذا وكان بيليه قد بدأ مسيرته الكروية منذ أن كان في عمر الـ15 عاما حينما بدأها في سانتوس، كما أنضم إلى منتخب السيليساو “البرازيل” في ذات العُمر حيث ساهم في أن يحصد منتخب البرازيل لقبهم الأول في كأس العالم وذلك في عام 1958، قبل أن يحقق معهم اللقب الثاني في 1962 واللقب الثالث في 1970.

إنجازات بيليه في كأس العالم مع منتخب البرازيل

هذا وقد شارك بيليه في عدد 14 مباراة بقميص منتخب البرازيل في كأس العالم، محرزا في الوقت ذاته نحو 12 هدفاً كان يحتل بهم المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم قبل أن يتراجع إلى المركز السادس بعد نسخة 2022 ليحل محله ليونيل ميسي في المرتبة الخامسة برصيد 13 هدفاً.

هذا وقد اعتزل الأيقونة “بيليه” في 1977 بعد احرازه لنحو 757 هدفاً في 831 مباراة فقط، هذا مع الاختلاف حول عدد الاهداف المسجلة بواسطة الجوهرة السوداء بيليه حيث يزعم البعض أنه قد تخطى الـ1000 هدف.

البطولات التي حصدها بيليه

هذا وقد حصد بيليه العديد من البطولات في حياته سواء مع منتخب البرازيل أو الأندية التي مثلها: فكما ذكرنا قد حقق كأس العالم مع منتخب البرازيل 3 مرات، كما توج مع سانتوس بالعديد من البطولات

الدوري البرازيلي 6 مرات

بطولة كوبا ليبرتادوريس مرتين

كأس إنتركونتينينتال مرتين

سوبر إنتركونتينينتال مرة واحدة

بطولة ساوباولو 10 مرات

كأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات

كما توج مع كوزموس الأمريكي والذي مثله في الفترة من 1975 حتى 1977 بالدوري الأمريكي مرة واحدة.

هذا وبوفاة بيليه يلحق بصديقه دييجو ارماندو مارادونا والذي رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر 2020، وقد نعاه حينها بيليه قائلا “آمل أن نلعب كرة القدم سويًا في السماء”.