نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي ticketmx هنا أسعار تذاكر المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع ticketmx.com لحجز تذاكر مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي للمحترفين. يعد من أهم المواقع الإلكترونية التي يجري عليها بحث مكثف الآن من قبل الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم. خاصةً نادي النصر متصدر الدوري السعودي حتى الجولة العاشرة. تشتعل المنافسة على قمة ترتيب الدوري السعودي بين رباعي القمة النصر والشباب والاتحاد والهلال ويلاحقهم التعاون.

يعد الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” من أقوى الدوريات العربية وأكثرها إثارة ومتعة لما يمتلكه من مقومات عديدة للنجاح وللمنافسة الشرسة في القمة والقاع على حدٍ سواء. لذلك نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط حجز تذاكر مباراة الخليج والنصر وكذلك موعد المباراة وأسعار تذاكر النصر والخليج في الدوري. لذلك كل ما عليك فعله عزيزي القارئ هو متابعة هذا المقال لمعرفة كل جديد وحصري فيما يخص مباراة النصر والخليج.

حجز تذاكر مباراة النصر والخليج

يتم حجز تذاكر مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الخليج إلكترونياً من خلال رابط موقع تكت مكس ticketmx.com. كل ما عليك فعله هو الدخول على الرابط الموجود في هذه الفقرة ثم النقر على أيقونة “احجز الآن”. بعد النقر عليها يجب عليك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور والضغط على “تسجيل الدخول بتكت مكس. بعد تسجيل الدخول بنجاح قم بتحديد مقعدك وفئة التذكرة وطريقة دفع المقابل المادي ثم قم بتأكيد الحجز والنقر على طباعة تذكرة المباراة.

موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

تشتعل المنافسة في قمة الدوري السعودي للمحترفين بين النصر صاحب المركز الأول برصيد 23 نقطة وبين كلاً من الشباب والاتحاد والهلال وكذلك التعاون. لذلك لا مجال لتضييع أي نقاط لفرق المقدمة مما يزيد من الإثارة والقوة والمتعة في دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والخليج في الدوري اليوم السبت الموافق 31 من ديسمبر 2022. حيث يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد أحداث المباراة الهامة والمرتقبة. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت السعودية.

أسعار تذاكر المباراة

ازداد البحث عن أسعار تذاكر مباراة النصر والخليج في الدوري. لذلك نقدم لكم في هذه الفقرة الأسعار الرسمية للتذاكر كما هو موضع في الجدول أعلاه.