نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماركا| تنشر خبر توقيع رونالدو للنصر السعودي لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في المقال التالي

عمر شويل - جدة لأصبح البحث عن حقيقة توقيع رونالدو للنصر السعودي هي أكثر موضوعات البحث عبر محرك البحث الرئيس جوجل، الآن بعد أن نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، خبر توصل نجم البرتغال والعالم كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي على عقد مدته عامين ونصف، بداية من شهر يناير القادم في صفقة هي الأضخم والأكبر على مستوى النادي السعودي والعالم العربي، حيث تتحدث الصحيفة عن حصول رونالدو على 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن رونالدو سوف يكون سفيراً للمملكة العربية السعودية، لملف تنظيم المملكة العربية السعودية كأس العالم عام 2030 القادم، بالمشاركة مع مصر واليونان، وكان رئيس نادي النصر السعودي السيد / مسلي أل معمر قد تحرك منذ فترة للتعاقد مع النجم البرتغالي، في صفقة سوف تكون لها تأثير إيجابي كبير على النادي وعلى الكرة السعودية بصفة عامة، نظراً لجماهيره كريستيانو رونالدو العالمية.

توقيع رونالدو للنصر السعودي

كان أكثر من إعلامي عربي قد أعلن عن ضم النصر السعودي للاعب من أهمهم الإعلامي السعودي وليد الفراج، وكذالك نشر الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، خبر تعاقد النصر السعودي مع اللاعب الفذ كريستيانو رونالدو، وكانت بعض التقارير قد أعلنت عن خلي النصر السعودي عن اللاعب مشاريبوف الأوزبكي واللاعب بيتي مارتينيز من أجل التعاقد مع رونالدو.

شبكة سكاي سبورت تنشر خبر توقيع رونالدو للنصر

أعلنت شبكة سكاي سبورت العالمية أن رئيس نادي النصر السعودي مسلي أل معمر والمدير التنفيذي للنادي، يقيمان بصورة شبه دائمة منذ فترة في مدينة مدريد العاصمة الإسبانية من أجل إقناع النجم العالمي رونالدو بالتوقيع للنصر السعودي، والجدير بالذكر أن النجم الكبير كان قد فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد منذ فترة، وأصبح بدون نادي ولعب كأس العالم وهو غير مدرج على قائمة أي فريق، ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية.

توقيع رونالد للنصر السعودي

توقيع النجم العالمي للنصر السعودي سوف يكون له العديد من الفوائد للنادي وللدوري السعودي بصفة عامة، الذي سيكون محط أنظار العالم أجمع المحبة والعاشقة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، وهو ما سيرفع من القيمة التسويقية للدوري ويجعله يحصل على حقوق رعاية بأضعاف ما يحصل عليه الآن، ونحن من خلال موقع ثقفني سنتابع معكم كل جديد بخصوص توقيع اللاعب، والإعلان الرسمي من النادي عبر حسابه الرسمي فتابعونا.