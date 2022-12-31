نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك عبر رابط تذاكر الهلال tickets.alhilal وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي للمحترفين أصبح محل بحث كبير من قبل مشجعي ومناصري الناديين، حيث يسعى محبي الساحرة المستديرة كرة القدم متابعة مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري من داخل استاد فيصل بن فهد “الملز”، لذلك يزداد البحث عن أسعار تذاكر الهلال وعن منصة حجز تذاكر المباراة وخطوات حجز وطباعة تذكرة المباراة، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز لنستعرض معكم رابط حجز تذاكر الهلال وضمك وموعد المباراة.

حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك

يتم حجز تذاكر المباراة إلكترونياً من خلال موقع حجز تذاكر الهلال tickets.alhilal.com. كل ما عليك فعله إذا كان لديك حساب مفعل على موقع تذاكر الهلال اتباع الخطوات التالية:- في البداية يجب عليك عزيزي المشجع التوجه إلى محرك البحث جوجل والنقر على رابط منصة تذاكر الهلال tickets.alhilal.com. بعد ذلك يجب عليك تسجيل الدخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. وفي الخطوة التالية قم بالنقر على أيقونة “احجز الآن” ثم قم بتحديد فئة التذكرة وطريقة دفع المقابل المادي. آخر خطوة يجب عليك تأكيد الحجز وطباعة تذكرة المباراة.

كما يمكنكم حجز تذاكر المباراة من خلال تطبيق blustore.app.link.

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم السعودية موعد انطلاق مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد ضمك. والمقرر لها غداً السبت الموافق 31 من ديسمبر 2022. حيث يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أحداث المباراة المرتقبة في الأسبوع الحادي عشر من منافسات دوري روشن للمحترفين. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات

يتم حجز تذاكر المباريات من خلال موقع مكاني الإلكتروني makani.com.sa. وإذا لم يكن لديك حساب مفعل على رابط تذاكر الهلال تستطيع الدخول من خلال حسابك على موقع مكاني.

الزعيم يسعى لملاحقة النصر على القمة

يستعد الزعيم الهلالي لخوض مباراته القادمة ضد نادي ضمك برغبة قوية في تحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط. وذلك لمواصلة مشوار الدوري الصعب والمنافسة الشرسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر نادي النصر برصيد 23 نقطة. لذلك كل مباراة تعد مباراة كؤوس لا مجال فيها لفقد النقاط. لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة يسعى فيها الهلال لإنهائها مبكراً وسط محاولات من نادي ضمك لإحداث المفاجئة.