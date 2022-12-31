مباريات كأس السوبر السعودي 2023 بالنظام الجديد، حيث أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد بدء مباريات كأس السوبر السعودي، فقد سبق وأوضح اتحاد الكرة في السعودية عن أحداث تغير في السوبر السعودي، فبعد هذا القرار أصبح العديد من المواطنين بالمملكة يسألون عن ما هو النظام الجديد بالسوبر السعودي 2023، ونظرا أن ها الموضوع أصبح من أهم المواضيع تداول علي محركات البحث، قرر موقع ثقفني الإلكتروني تقديم كافة التفاصيل عن بطولة كأس السوبر السعودي 2023، فيجب علي المتابعين متابعة المقال للتعرف علي مواعيد مباريات بطولة السوبر السعودي، والفرق المشتركة في بطولة السوبر السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية.

نتيجة قرعة بطولة السوبر 2023 بالمملكة

أعلن اتحاد الكرة السعودي عن قرار تغير نظام بطولة السوبر، حيث أن بطولة السوبر في الثوب الجديد تعتبر صورة طبق الأصل من بطولة السوبر الأسباني، فقد وجدنا العديد يريد التعرف علي نظام السوبر الجديد، لذلك يمكن لأي مواطن معرفة نظام السوبر السعودي الجديد من خلال الدخول علي رابط السوبر السعودي في ثوبه الجديد 2023، أما نتيجة القرعة للفرق أو الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر في السعودية تكون كالتالي:

نادي الهلال وهو بطل الدوري السعودي.

فرقة نادي الفيحاء وهو يكون الفائز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نادي الاتحاد ولك كان الوصيف في بطولة الدوري السعودي.

آخر نادي مشترك نادي النصر وهو ثالث ترتيب في بطولة الدوري السعودي، ولك لأن وصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هو نادي الهلال.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

أوضح اتحاد الكرة في السعودية مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الجديدة بالمملكة، فإن الاتحاد قام بتحديد الموعد والمكان للفرق المواجهة في بطولة كأس السوبر، حيث أن أول مواجهة سوف تكون بين الفيحاء والهلال، أما المواجهة الثانية سوف تكون بين النصر والاتحاد، فإن الفائز في كل مباراة هو المؤهل للدخول في مواجهة مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الجديد ، المواعيد تكون كالتالي: