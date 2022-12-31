نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مباراة الخليج ضد النصر والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الخليج ضد النصر، يخرج النصر السعودي لمواجهة فريق الخليج في ختام منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيكون ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في استقبال مباراة من العيار الثقيل والتي ستجمع بين النصر الخليج في مباراة تعتبر صراع بين القمة والقاع، حيث يطمح كلا الفريقين في الخروج من هذه المباراة بنقاط الفوز، حيث إن اختلفت الطموحات فإن الفوز هو المسيطر على هذه المباراة من جانب الفريقين.

الخليج صاحب الضيافة في هذه المباراة يأمل في الهروب من شبح الهبوط مبكراً، وخاض الخليج في هذا الموسم عشر مباريات في دوري روشن السعودي، واستطاع أن يحقق الفوز في مباراة وحيدة فقط، وتعادل في مثلها، وخسر في ثمانية مباريات ليكون الفريق في المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط فقط، وبفارق الأهداف عن فريق العدالة صاحب المركز قبل الأخير.

من جه أخرى فإن فريق النصر يدخل هذه المباراة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والابتعاد بها، النصر خاض في دوري هذا الموسم عشر مباريات، وتمكن من الفوز سبع مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر في واحدة، ليكون الفريق على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الشباب صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، إلا أن الشباب له مباراة مؤجلة أمام فريق الاتحاد.

موعد مباراة النصر والخليج

وبحسب جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين فإنه سيتم إقامة مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم السبت الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة النصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج

هذا ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية الناقل الحصري لأحداث منافسات الدوري السعودي للمحترفين بنقل أحداث مباراة النصر ضد الخليج في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي أمسية يوم السبت، وذلك من خلال شاشة قناة SSC 2HD، وقناة SSC 2SD.