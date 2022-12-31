تعادل برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

تعادل برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسبانيتعادل فريق برشلونة مع ضيفه إسبانيول 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة السابعة وتعادل إسبانيول عن طريق هدف سجله خوسيلو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حصول جوردي ألبا، لاعب برشلونة، على بطاقة حمراء في الدقيقة 78 كما حصل فينيسيوس سوزا لاعب إسبانيول على بطاقة حمراء في الدقيقة 80.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام الريال، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.