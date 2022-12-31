انت الان تتابع خبر هذا ما قاله أنشيلوتي بعد تعادل برشلونة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد تغريده عبر حسابه على تويتر موجهاً رسالة إلى جمهور الميرنجي، عقب دقائق قليلة من انتهاء موقعة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني.



وكان برشلونة قد سقط في فخ التعادل مع إسبانيول 1-1، اليوم السبت، ليفشل في الانفراد بصدارة الليجا، ويتساوي مع ريال مدريد برصيد 38 نقطة.ونشر أنشيلوتي صورة، على حسابه بشبكة "تويتر" من مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، وكتب عليها: "مباراة صعبة وانتصار عظيم.. أتمنى عام 2023 سعيدا للجميع ويحيا مدريد".



وكان كريم بنزيما قد سجل هدفين خلال 6 دقائق ليقود ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على مضيفه بلد الوليد (2-0)، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.