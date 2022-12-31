دوت الخليج -

مانشستر يونايتد يقهر وولفرهامبتون في البريميرليغ

قاد المهاجم راشفورد فريقه مانشستر يونايتد، إلى تحقيق فوزاً صعباً على مضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد اليوم السبت، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد يقهر وولفرهامبتون في البريميرليغقاد المهاجم راشفورد فريقه مانشستر يونايتد، إلى تحقيق فوزاً صعباً على مضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد اليوم السبت، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدين مانشستر بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76. وبهذا الفوز ارتقى مانشستر يونايتد للمركز الرابع مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الـ18

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانشستر يونايتد يقهر وولفرهامبتون في البريميرليغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.