سخرية من رونالدو بسبب تصريح سابق عن اللعب في المنطقة العربية .. فيديو

رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات الساخرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد توقيعه لنادي النصر السعودي الجمعة، بسبب تصريح سابق له بشأن اللعب في المنطقة العربية.



وأجرى رونالدو في العام 2015 مقابلة تلفزيونية عندما كان في ذروة مستواه مع ريال مدريد، استبعد فيها فكرة اللعب في المنطقة العربية وشدد على أنه يريد أن يعتزل وهو يلعب في أعلى مستوى.



وقال رونالدو في المقابلة: "في ذهني أريد أن أنهي مسيرتي في أعلى مستوى، أريد أن أعتزل بكرامة وفي فريق جيد".



وأضاف: "لا أرى أن اللعب في الولايات المتحدة أو قطر أو دبي ليس جيدا، لكن لا أرى نفسي ألعب هناك"وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تصريحات رونالدو على نطاق واسع وعلقوا عليها بعبارات ساخرة من النجم البرتغالي.



يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ووقع أمس عقدا مع النصر سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق السعودية حتى يونيو 2025.

Cristiano Ronaldo 2015 : I want to finish with dignity, I don't want to play in MLS, Qatar or Dubai



Cristiano Ronaldo 2022 : Will join Saudi Arabia team Al-Naser



Learned lesson : Don't talk shit if you can't resist money 😂🤑 pic.twitter.com/S9q8HiU4F7