انت الان تتابع خبر قائمة المنتخب السعودي لبطولة "خليجي 25" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مدرب منتخب السعودية الأولمبي، سعد الشهري، قائمة "الأخضر" التي ستشارك في بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، والتي ستقام في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة ما بين 6 و19 يناير 2023.



وضمت قائمة السعودية للبطولة 23 لاعبا وهم كالتالي:



نواف العقيدي، عبد الباسط هوساوي، محمد العبسي، مد الله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.



وأوقعت قرعة دور المجموعات، السعودية في مجموعة واحدة رفقة العراق وعمان واليمن.ومن المقرر أن يدشن "الأخضر"، معسكره الداخلي في الرياض، بعد غد الأحد، على أن يرحل للعراق، الأربعاء المقبل.



ويستهل المنتخب السعودي، بطولة كأس الخليج، بمواجهة اليمن، يوم الجمعة المقبل، على أن يواجه العراق، في التاسع من الشهر المقبل، قبل ختام دور المجموعات أمام عمان، في الـ12 من الشهر ذاته.



المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم