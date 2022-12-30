انت الان تتابع خبر خبر سار لجماهير برشلونة قبيل مواجهة إسبانيول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، أن مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون متاحا لخوض مباراة الفريق ضد إسبانيول، غدا السبت، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني.



وكتب برشلونة على حسابه في موقع "تويتر"، أن ليفاندوفسكي سيكون متاحا للمشاركة ضد إسبانيول، بعد تعليق المحكمة المركزية في مدريد للعقوبة الموقعة ضد اللاعب.



وأوضح البيان أن المحكمة منحت المهاجم البولندي، إجراء احترازيا في العقوبة التي وقعتها عليه لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وكان ليفاندوفسكي قد طرد من مباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني قبل توقف المسابقة بسبب كأس العالم 2022، وذلك بعد حصوله على إنذارين، لكنه قام بحركة مثيرة بعد طرده، حيث وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه لثلاث مباريات.



يذكر أن ليفاندوفسكي (34 عاما) انتقل إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، ويتصدر حاليا قائمة هدافي الليغا برصيد 13 هدفا.