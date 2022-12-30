بطولة للمتحولين جنسيا

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رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الملاكمة العالمي WBC موريسيو سليمان رغبته في تنظيم بطولة للملاكمين المتحولين جنسيا.



وسيتم الإعلان عن دعوة للأشخاص المهتمين لبدء المشاورات ووضع البروتوكولات وعلى الأرجح سيتم إنشاء دوري وبطولة في العام المقبل، وفقا لسيمان على قناته عبر "التيلغرام".وأضاف سليمان: "لا ينبغي أبدا الموافقة على نزال بين رجل وإمرأة... حان الوقت للقيام بذلك من أجل الشمولية والسلامة".



وقال سليمان في مقابلة مع "التلغراف": "لن يسمح أبدا للمتحولين جنسيا الذين أعيد تعيينهم جنسيا بنزال ملاكم من الجنس الآخر بالولادة".



في أغسطس، عارض مجلس الملاكمة العالمي قبول الرياضيين المتحولين جنسيا للمنافسة في مجموعة جديدة، مبررا القرار بشأن التفوق البيولوجي المحتمل.