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العراق يستعد بالفوز على الكويت

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء الجمعة، على نظيره الكويتي بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب الميناء الأولمبي استعداداً لمنافسات خليجي 25 في البصرة. العراق يستعد بالفوز على الكويتفاز المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء الجمعة، على نظيره الكويتي بهدف نظيف في المباراة الودية التي احتضنها ملعب الميناء الأولمبي استعداداً لمنافسات خليجي 25 في البصرة. وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب العراقي علي فائز في الدقيقة 9 من المباراة التي حضرها 21452 ألف مشجع. الجدير ذكره أن خليجي 25، هي النسخة الـ25 من مسابقة كأس الخليج العربي، التي تقام كل سنتين بمشاركة المنتخبات الثمانية المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم من بينها اليمن، والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة ما بين يومي السادس والـ19 من يناير 2023م.

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