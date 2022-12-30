60 رامياً ورامية يبدأون غداً منافسات البطولة المفتوحة

60 رامياً ورامية يبدأون غداً منافسات البطولة المفتوحةتنطلق يوم غد السبت منافسات البطولة المفتوحة الرابعة للرماية الأولمبية في سلاحي المسدس والبندقية(ضغط الهواء) لفئتي الذكور والإناث (كبار - ناشئين)، التي ينظمها الاتحاد العام للعبة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ودعم وتمويل صندوق رعاية النشء والشباب، خلال الفترة 31 ديسمبر وحتى 4 يناير المقبل..

ومن المقرر أن تشهد البطولة التي تقام على صالة الاتحاد العام للرماية بمدرسة خالد بن الوليد بالعاصمة صنعاء، مشاركة نحو 60 لاعباً ولاعبة من مختلف المراكز والجامعات والمدراس الحكومية والأهلية، فضلاً عن مشاركة الرماة والراميات من صفوف المنتخب الوطني للرماية..

وأكد طارق حنش الأمين العام لاتحاد الرماية، أن كافة الترتيبات اللازمة لإقامة البطولة تم إستكمالها من كافة الجوانب التنظيمية، منوهاً بأهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد حتى تحقق البطولة إهدافها..

وأشار حنش إلى أن الاتحاد يحرص على تطوير رياضة الرماية في بلادنا وتوسيع قاعدة مزاولتها في مختلف المحافظات وفقاً للإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بهدف الإرتقاء بهذه اللعبة التي تحظى بعشق كبير في أوساط المجتمع اليمني، لافتاً إلى أن هذه البطولة التي يأتي تنظيمها تتوجياً لخطة نشاط الإتحاد لموسم العام 2022، ستسهم في تنيمة قدرات اللأعبين واللاعبات خاصة وأنها تحظى بمشاركة واسعة من الهواة والمزاولين للعبة الرماية ،بالإضافة إلى تواجد نخبة من الرماة والراميات في كلا الفئتين (ذكور - إناث)..

يُذكر أن برنامج البطولة يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي يسبق عملية خوض المنافسات لكافة الرماة والراميات بقيادة المدرب الوطني الكابتن فيصل العرقبان بهدف إطلاع المشاركين على القوانين وكيفية إدارة المنافسات التي تحتاج إلى دقة عالية في المتابعة والقرار، كما يتولى عملية مهام الإشراف على البطولة إدارياً ومالياً حمير عبدالله فرج عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للرماية وفنياً الكابتن علي المرولة.