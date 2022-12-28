نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر {الرغبة ضد الطموح} موعد مباراة الهلال وضمك رابط التذاكر وتشكيل الهلال المتوقع للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال وضمك والتي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، ضمن مباريات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين من المواعيد الكروية الهامة التي يبحث عنها جماهير الفريقين، اللقاء الذي يدخله الزعيم بعد الديربي الذي تعادل فيه الهلال والنصر بهدفين لكل فريق، والذي جعل النصر على صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة بينما الزعيم ظل في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، اللقاء نستطيع أن نطلق عليه لقاء الرغبة ضد الطموح الرغبة عند الهلال للفوز باللقاء والمنافسة على الصدارة، والطموح عند ضمك للدخول للمربع الذهبي فلمن تكون الكلمة.

يعاني الموج الأزرق من العديد من الغيابات التي تضرب الفريق بعد عودة المسابقة عقب نهاية مباريات المونديال، وأخر الغيابات التي لن تستطيع اللعب ضد ضمك هو المحترف “جوستافو كويلار” بسبب تراكم البطاقات الصفراء للاعب، وخروج البريك مصاب في الديربي، وتقام في نفس الجولة مباراة الشباب ضد الاتفاق وهي مباراة سوف تشهد ندية كبيرة أيضاً خاصة من فريق الشباب الطامح للعودة للصدارة من جديد.

موعد مباراة الهلال وضمك

17.30 : الخامسة والنصف بالتوقيت العالمي.

18.30 : السادسة والنصف بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس.

19.30 : السابعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر والسودان وليبيا.

20.30 : الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة ودول الكويت قطر البحرين.

21.30 : الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل المباراة

الهلال : المركز 4 برصيد 21 نقطة من 10 مباريات فاز في 3 تعادل 3 خسر 1 سجل 18 عليه 8 أهداف. ضمك : المركز السادس برصيد 17 نقطة من 10 مباريات فاز 5 تعادل 5 خسر 1 سجل 12 عليه 7 أهداف.

القنوات الناقلة المباراة

تنقل جميع مباريات دوري روشن عبر قنوات SSC الناقل الحصري لجميع مباريات دوري روشن، ولم يتحدد بعد القناة الناقلة ومعلق اللقاء سنوافيكم بهما فور الإعلان عنهما من قبل إدارة قنوات SSC الرياضية.

ترتيب جدول دوري روشن قبل الجولة 11

ما هو تشكيل الهلال المتوقع ضد ضمك

بعد الغيابات الكثيرة يتوقع أن يبدأ المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال السعودي رامون دياز المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : سعود عبد الحميد/ محمد جحفلي/ جانج هيون سو/ حمد اليامي.

خط الوسط : أندرية كاريلو/ محمد كنو/ ناصر الدوسري.

خط الهجوم : سالم الدوسري/ أوديون إيغالو/ لوسيانو فيتو.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك

الدخول على موقع حجز تذاكر الهلال tickets.alhlal.com .

. من أعلى الصفحة الرئيسية أضغط على تسجيل دخول.

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حدد نوع التذكرة التي ترغب في شرائها وكذالك رقم المقعد ثم قم بدفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

تاريخ الهلال ضد ضمك في الدوري

بالنظر إلي تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين وجدد أن الفريقين تقابلا قبل هذه المباراة 6 مرات سابقة، حقق الهلال الفوز في 4 مباريات وأـستطاع أن يسجل 12 هدف في شباك ضمك، بينما فاز ضمك في مباراة واحدة وسجل 3 أهداف في شباك الهلال وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد جمع الفريقين.

موعد مباراة الهلال وضمك والقناة الناقلة