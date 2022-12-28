تشيلسي تواجه اليوم بورنموث في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ، اليوم سيواجه خصم عنيد في الدوري الإنجليزي. حيث أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي عن تشكيلته الرسمية لمواجهة بورنموث. اليوم في الدور 17 من الدوري الإنجليزي فتشيلسي ليس بالفريق السهل فهي من كبار الفرق فالكثير من الأنديه تخشي مواجهتها .وتعود الدوريات بعد إنتهاء كأس العالم لعام 2022 بفوز ألارجنتين بكأس العالم علي حساب المنتخب الفرنسي بضربات الجزاء وإليكم أهم التفاصيل.

تشيلسي اليوم في مواجهة الجولة السابعة عشرة.

ليجي بلس – ستقام اليوم مواجهتان في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يستضيف تشيلسي اليوم بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج في الساعة 8.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، فيما يواجه مانشستر يونايتد منافسه بورنموث. ويسعى البلوز لكسر خط الانتصارات ، حيث لم يفز الفريق في آخر 5 مباريات بالدوري الممتاز ، وتعادلان و 3 هزائم ، فيما يأمل بورنموث في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري بعد دوري أبطال أوروبا. الجولة الأخيرة قبل إيقاف إيفرتون. يريد يونايتد تعزيز فرصه في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى ، بينما يريد نوتنغهام فورست الابتعاد عن تهديدات الهبوط.

مشكلة تشيلسي مع بعض البيانات .

تشيلسي أمام بورنموث لعب عناصر تشيلسي مع بورنموث 10 مرات في الدوري الإنجليزي ، بعدد متساوٍ من المرات ، حيث فاز البلوز 5 مرات ، بينما حقق بورنموث 4 انتصارات وتعادل واحد. جميع المواجهات السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين الفريقين أسفرت عن هدف. سجل تشيلسي 15 هدفا في مرمى بورنموث في الدوري الإنجليزي مقابل 13 هدفا لبورنموث. لاعب تشيلسي السابق هازارد هو الهداف التاريخي لمواجهتي الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث سجل 6 أهداف. مشكلة تشيلسي تجنب تكرار مصير بورنموث ، حيث خسر البلوز وفاز في ثلاث من آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث. فاز بورنموث بثلاثة انتصارات وخسارة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج في المرات الخمس الماضية. حاول رحيم سترلينج لاعب تشيلسي مواصلة تألقه أمام بورنموث ، حيث سجل تسعة أهداف في تسع مباريات بالدوري. في 30 يناير 2019 ، فاز بورنموث على تشيلسي 4-0 ، وهو أكبر فوز بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نوتنجهام فورست ضد مانشتسر يونايتد.

لعب الفريقان ضد بعضهما البعض 10 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وخلال هذه الفترة ، حقق مانشستر يونايتد 7 انتصارات وخسارة واحدة ، ونوتنجهام فورست حقق فوزًا واحدًا وتعادلين.سجل يونايتد 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنغهام فورست ، الذي سجل ستة أهداف.لعب الفريقان ضد نوتنغهام فورست في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات.كانت آخر مرة التقى فيها الفريقان في عام 1999 ، عندما فاز مانشستر يونايتد (8-1).لاعب مانشستر يونايتد السابق سولشاير هو الهداف التاريخي لمواجهتي الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث سجل 8 أهداف.يتطلع نوتنجهام فورست إلى التسجيل خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خمس مباريات سريعة ، وهي أطول مدة يخوضها الفريق بدون أهداف خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ آخر مرة سجل فيها أمام إنجلترا في ملعب جوديسون بارك في فورتون في 20 أغسطس 2022.