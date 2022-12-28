جدول مباريات كأس الخليج 25 والقنوات الناقلة للمباريات والمجموعات

سنعرض لكم جدول مباريات كأس الخليج 25 الذي من المقرر أن ينطلق يوم الأحد 6 يناير 2023 في دولة العراق، فقد أجريت قرعة كأس الخليج العربي 25 في مدينة البصرة في دولة العراق في 25 أكتوبر 2022 الماضي وتم تحديد المباريات والفرق المتأهل وهي (العراق، عمان، السعودية، اليمن، البحرين، الإمارات، قطر، الكويت) وستكون المباريات قوية جداً، فهناك حالة من التوتر والقلق بشأن من هو الفائز بكأس الخليج العربي 25 في هذه الدورة.

جدول مباريات كأس الخليج 25

من المقرر أن تبدأ أولى مباريات كأس الخليج 25 يوم الجمعة 6 يناير 2023 ويستمر لمدة 13 يوم، ستقام المباراة النهائية يوم الخميس 19 يناير، و سنوضح لكم جدول المباريات وهو:

يوم الجمعة 6 يناير 2023 العراق ضد نظيره عمان في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت القاهرة. اليمن ضد السعودية في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. السبت 7 يناير 2023 البحرين ضد الإمارات في تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة.

الكويت ضد قطر في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة. الاثنين 9 يناير 2023 عمان ضد اليمن في تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة

السعودية ضد العراق في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة. الثلاثاء 10 يناير 2023 الإمارات ضد الكويت في تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة.

قطر ضد البحرين في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة. الخميس 12 يناير 2023 العراق ضد اليمن في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة

السعودية ضد عمان في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. الجمعة 13 يناير 2023 البحرين ضد الكويت في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة

قطر ضد الإمارات في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. يوم الاثنين 16 يناير 2023 أول المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثانية.

أول المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة الاولى. الخميس 19 يناير 2023 نهائي كأس الخليج 25.

ما هي مجموعات كأس الخليج 25

هناك مجموعتين لكأس الخليج العربي 25 وهم كالاتي:

المجموعة الأولى (العراق، عمان، السعودية، اليمن).

في المجموعة الثانية (البحرين، الإمارات، قطر، الكويت).

القنوات الناقلة للبطولة مباريات كأس الخليج العربي 25

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الخليج العربي 25 بدأ عدد كبير من مشجعي الخليج العربي بالبحث عن القنوات الفضائية الناقلة للمباريات وهم: