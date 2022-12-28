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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس الخليج 25 والقنوات الناقلة للمباريات والمجموعات في المقال التالي
سنعرض لكم جدول مباريات كأس الخليج 25 الذي من المقرر أن ينطلق يوم الأحد 6 يناير 2023 في دولة العراق، فقد أجريت قرعة كأس الخليج العربي 25 في مدينة البصرة في دولة العراق في 25 أكتوبر 2022 الماضي وتم تحديد المباريات والفرق المتأهل وهي (العراق، عمان، السعودية، اليمن، البحرين، الإمارات، قطر، الكويت) وستكون المباريات قوية جداً، فهناك حالة من التوتر والقلق بشأن من هو الفائز بكأس الخليج العربي 25 في هذه الدورة.
جدول مباريات كأس الخليج 25
من المقرر أن تبدأ أولى مباريات كأس الخليج 25 يوم الجمعة 6 يناير 2023 ويستمر لمدة 13 يوم، ستقام المباراة النهائية يوم الخميس 19 يناير، و سنوضح لكم جدول المباريات وهو:
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ما هي مجموعات كأس الخليج 25
هناك مجموعتين لكأس الخليج العربي 25 وهم كالاتي:
- المجموعة الأولى (العراق، عمان، السعودية، اليمن).
- في المجموعة الثانية (البحرين، الإمارات، قطر، الكويت).
القنوات الناقلة للبطولة مباريات كأس الخليج العربي 25
مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الخليج العربي 25 بدأ عدد كبير من مشجعي الخليج العربي بالبحث عن القنوات الفضائية الناقلة للمباريات وهم:
- الرياضية السعودية
- قناة SSC السعودية.
- الشارقة الرياضية.
- قناة أبوظبي الرياضية.
- دبي الرياضية.
- قناة bein SPort.
- عمان الرياضية.
- مجموعة قنوات الكأس.
- قناة البحرين الرياضية.
- الكويت الرياضية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول مباريات كأس الخليج 25 والقنوات الناقلة للمباريات والمجموعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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