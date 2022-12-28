نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر {tickets.mx} موقع حجز تذاكر مباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن 11 أعرف الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع حجز تذاكر مباراة الشباب والاتفاق القادمة المقرر لها الجمعة الموافق 2022/12/30 على ملعب الملز، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن خاصة من قبل جماهير نادي الشباب السعودي، للدخول وشراء تذاكر اللقاء المباراة تأتي عقب تلقي الليوث أول هزيمة لهم هذا الموسم في دوري روشن أمام الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، ليتوقف رصيد الشباب عند النقطة 22 يحتل بها المركز الثاني، ويترك الصدارة للنصر برصيد 23 نقطة، ونحن من خلال موقع ثقفني سننشر لكم رابط الحجز وأسعار التذاكر.

رابط حجز تذاكر الشباب ضد الاتفاق هو موقع alshababfc.ticketmx.com، ويمكن للجماهير التي ترغب في الشراء وحجز تذاكر المباراة الدخول عليه وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وحجز التذاكر، وفيما يلي خطوات وطريقة حجز التذاكر إلكترونياً عبر موقع نادي الشباب الرسمي.

رابط حجز تذاكر مباراة الشباب والاتفاق

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر التالي alshababfc.ticketmx.com.

من الصفحة الرئيسية أنقر على كلمة تسجيل الدخول.

سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور المطلوبين لدخول الموقع.

قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وراجع البيانات ثم أضغط تأكيد.

أنقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

حدد فئة التذكرة ورقم الكرسي الذي ترغب في الجلوس عليه.

قم بدفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد عملية الحجز.

مباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن الجولة 11

الليوث لا سبيل لهم في مباراة اليوم ألأمام الاتفاق سوى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن اللقاء على ملعبة ملعب الأمير فيصل بن فهد للعودة إلي الصدارة من جديد، فقبل اللقاء الفريق في المركز الثاني برصيد 22 نقطة جمعهم من لعب 9 جولات فقط وله مباراة مؤجلة، فاز الشباب في 7 وتعادل في مباراة وخسر أخرى أمام الفتح سجل 21 هدف واستقبل 9 أهداف.

ألأما فريق الاتفاق الضيف اليوم فهو يسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة، فالفريق يعرف أن الشباب خارج من هزيمة ثقيلة وجماهيره لن تقبل بخسارة أخرى، ففي حالة الخروج بالتعادل سوف تكون نتيجة جيدة للاتفاق الذي يحتل المركز العاشر في الجدول برصيد 13 نقطة، من لعب 10 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر في 3 سجل 13 هدف وسكن شباكه 14 هدف.

عداد تنازلي لموعد المباراة

أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتفاق

لم يعلن نادي الشباب السعودي حتى اللحظة عن أسعار التذاكر أو موعد فتح رابط الحجز، ونحن من خلال موقع ثقفني نتابع موقع نادي الشباب الرسمي على تويتر وعند الإعلان عن بدأ حجز التذاكر وتحديد الأسعار، سنقوم بنقلها لكم متابعينا داخل المملكة.

موعد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري

ترتيب جدول دوري روشن قبل الجولة 11

بطاقة اللقاء