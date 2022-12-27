قيس اليعقوبي مدربا جديدا للسويحلي الليبي

أعلن فريق السويحلي الليبي، عن تعاقده مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي، لتولي المقاليد الفنية للفريق. ولم تكشف الصفحة الرسميه لنادي السويحلي، على "فيسبوك"، عن فترة التعاقد مع اليعقوبي.

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