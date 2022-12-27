لسعد الدريدي مدربا جديدا لأهلي بنغازي الليبي

أعلن نادي الأهلي بنغازي تعاقده رسميا مع المدرب التونسي لسعد الدريدي ليكون خليفة مواطنه شهاب الليبي. وسبق للدريدي (45 عاما) أن أشرف بداية الموسم الجاري على أولمبيك خريبكة المغربي، قبل أن يغادر النادي، في نوفمبر الماضي.

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