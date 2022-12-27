عبد الحق بن شيخة مدربا جديدا لاتحاد العاصمة الجزائري

اعلنت ادارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري أمس الاثنين عن تعاقدها مع المدرب عبد الحق بن شيخة ليتولى الاشراف على الدكة الفنية للفريق خلفا للمدرب بوعلام شارف الذي فسخ عقده بالتراضي مع النادي.

واضاف اتحاد العاصمة الجزائري عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي, ان بن شيخة وقع عقدا مع الاتحاد يمتد لثمانية عشر شهرا (18) و سيساعده فريد زميتي وفريد بلملاط مدربا للحراس في انتظار انضمام معد بدني جديد في الايام القادمة ، في حين سيكون اللاعب الأسبق حاج عدلان منسقا للفريق.



يذكر ان فريق اتحاد العاصمة الجزائري يحتل المركز السابع في سلم ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الجزائرية الاولى لكرة القدم ب22 نقطة.