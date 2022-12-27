نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا بقيادة محمد صلاح وفوز ليفربول 3 – 1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهاية مباراة ليفربول وأستون فيلا بفوز الريدز بنتيجة 3 – 1 وجاء هذا الفوز بعد خسارة ليفربول أمام مانشيستر سيتي بنتيجة 3-2، حيث أراد الجهاز الفني بقيادة يورجن كلوب وجميع لاعبي الفريق تحقيق الفوز وإهداءه إلي جماهير ليفربول بسبب خسارتهم في ماتش مانشيستر سيتي.

وبهذه النتيجة يرتفع تصدر فريق ليفربول إلي المركز السادس بعد أن كان في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، جاءوا من 15 مبارة وهم كالتالي: 7 إنتصارات و4 تعادل و4 هزيمة، وكانت هذه المباراة ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر.

أهداف المباراة وتوقيتها واللاعبين الذين سجلوها:

وأحرز الهدف الأول اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة 5 في بداية المباراة، ليستمر في سلسلة تسجيله للأهداف التي إعتاد عليها وحصل منها على الكثير من الجوائز، وأصبحت فرحة المصريين أن يسجل محمد صلاح أهداف، ليصبح الهدف رقم 18 في جميع المسابقات خلال هذا الموسم، أما الهدف الثاني أحرزه اللاعب فيرجيل فان ديك في الدقيقه 37 من شوط المباراة الأول، وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب ستيفان بايتيتش في الدقيقة 80، أما هدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق اللاعب أولي واتكينز في الدقيقة 59.

تشكيل فريق ليفربول:

وقد أعلن يورجن كلوب تشكيل فريق ليفربول في هذه المباراة، جاء في حراسة المرمي أليسون بيكر، أما دفاع الفريق فكان مكون من ألكساندر أرنولد، جويل ماتيل، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، لاعبي وسط المعلب فابينيو، جوردان هيندرسون، تياجو، أما الهجوم فكان تشامبرلين، داروين نونيز، محمد صلاح.

تشكيل فريق أستون فيلا:

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري، حراسة المرمي روبين أولسين، لاعبي خط دفاع أستون فيلا أشلي يونج، إرزي كونسا، تايرون مينجز، لوكاس دين، لاعبي وسط الفريق جون ماكجين، أبو بكر كمارا، دوجلاس، ليون بايلي، هجوم الفريق أولي واتكينز، إيميليانو بوينديا.

وبعد هذه المباراة يصبح فريق أستون فيلا في نفس مركزه ال 12 برصيد 18 نقطه، حصل عليهم الفريق ب 16 مباراة.

نظرة على أرقام اللاعب محمد صلاح بعد المباراة:

أما عن صلاح فلا يزال مستمرًا في تحقيق الأرقام القياسية، فبعد هذا الهدف وصل إلي عدد أهداف 172 هدف مع ليفربول، الذي يعادل به اللاعب كيني دالغليش لاعب ليفربول السابق، وبهذا الهدف أيضًا وصل إلي عدد 55 هدف خارج ملعب ليفربول ليتعادل أيضًا مع اللاعب مايكل أوين، الذي حصل علي لقب أكثر لاعب تحقيق للأهداف خارج ملعب ليفربول.