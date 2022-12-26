نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال والنصر المتوقع في ديربي العاصمة بدوري روشن السعودي للمحترفين والتردد الجديد للقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد العاصمة السعودية الرياض، بعد قليل المباراة الهامة والمنتظرة في الجولة العاشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين بين نادي النصر ضد نادي الهلال في الجولة العاشرة والتي يطلق عليها ديربي الرياض، نظراً لأن تلك المباراة ستكون من أكثر المباريات قوة ومتعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال والنصر المتوقع في ديربي العاصمة بدوري روشن السعودي للمحترفين والتردد الجديد للقنوات الناقلة:-

تقام مباراة ديربي العاصمة أو ديربي الرياض بين نادي النصر ونادي الهلال في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال قنوات السعودية الرياضية بتقنية HD والتي يمكن استقبالها من خلال ضبط التردد الخاص بها من خلال الجدول التالي-

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 12523 27500 عمودي 5/6

تشكيل النصر المتوقع في الديربي:-

من المتوقع أن يستقر المدير الفني لنادي النصر السعودي على اللاعبين التاليين لخوض مباراة الديربي والتي سوف تكون بطعم الثأر من الزعيم وذلك من خلال التشكيل المتوقع الأتي:-

دافيد أوسبينا في حراسة المرمى.

عبد الإله العمري، كونان، ألفارو، سلطان الغنام في خط الدفاع.

لويس جوستافو، ماشاريبوف، عبد الله الخبيري، تاليسكا، سامي النجعي في خط الوسط.

فينسنت أبو بكر في خط الهجوم.

تشكيل الهلال المتوقع في تلك المباراة:-

من المتوقع أن يستقر المدير الفني لنادي الهلال السعودي على هؤلاء اللاعبين الذين سوف يخوض بهم تلك المباراة الهامة والتي يترقبها الملايين من المشاهدين في المملكة العربية السعودية والدول العربية التي تعشق الكرة السعودية، وهذا التشكيل كالآتي:-

عبد الله المعيوف في حراسة المرمى.

، محمد البريك ، سعود عبد الحميد، محمد جحفلي ، جانج هيون في خط الدفاع.

فيبيتو ، كويلار، محمد كنور، سالم الدوسري، كاريو، في خط الوسط.

أوديون إيجالو في خط الهجوم.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب فرق الدوري:-

يدخل نادي النصر السعودي هذه المباراة، وهو في جعبته 22 نقطة، ويحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يأتي نادي الهلال في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ولهذا فمن المتوقع أن لا تخلو المباراة من الأهداف والمتعة الكروية، فكل فريق سوف يسعي للفوز بتلك المباراة والحصول على النقاط الثلاث، فنادي النصر سوف يبتعد في حالة الفوز في المباراة بصدارة ترتيب دوري رشن السعودي، بينما يأمل نادي الهلال في الفوز بتلك المباراة من أجل تقليل الفارق مع فريق النصر ثم تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.