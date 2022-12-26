نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صراع جديد!».. موعد مباراه الباطن والرائد الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 في الجولة العاشرة، ولحساب اليوم الختامي، من مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يحتضن مساء اليوم الاثنين، ملعب نادي الباطن Al Batin Club Stadium في مدينة حفر الباطن السعودية، أحدث مباراه الباطن والرائد القوية والهامة، والتي تمثل صراعًا جديدًا بين الناديين، من أجل مواصلة الهروب من النفق المظلم، لاسيما من جانب السماوي، الطامح إلى خوض اللقاءات القادمة في دوري المحترفين السعودي قبل نهاية الدور الأول، بروح مواجهات الكؤوس.

على كل الأحوال، سنستعرض تفصيلًا في السطور القادمة، كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار والمستجدات عن موعد مباراه الباطن والرائد والقنوات الناقلة، بجانب مشوار الناديين ونتائجهما في النسخة 47 من الدوري السعودي للمحترفين 2023، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الباطن والرائد.

مباراه الباطن والرائد

مجددًا، يلتقي فريقا الرائد والباطن، لحساب اليوم الأخير من الأسبوع العاشر في مسابقة Saudi Professional League 2023/2022.

حيثما كانت المواجهة الأخيرة بين الناديين في جولة الإياب من الأسبوع الخامس والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي 2022/2021، وانتهت حينها بفوز السماوي بثنائية محمد رايحي وفابيو أبرو (2-0).

وهي تأتي أيضًا، على بعد أقل من أسبوع على لقاء جمع الفريقين، في دور الـ16 من كأس الملك السعودي، ونجح الباطن في حسمها أيضًا بهدف.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023 قبل انطلاق مواجهات اليوم الختامي عن الجولة 10:

كانت مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين السعودي، قد انطلقت مساء أمس الأحد، وأسفرت نتائجها عن تعادل ضمك والوحدة سلبيًا، قبل أن يفوز أبها على العدالة بثنائية نظيفة، وأخيرًا يحقق الاتفاق فوزًا صعبًا على ضيفه الخليج.

واليوم الاثنين، تلعب 5 مباريات، تبدأ بلقاء الرائد ضد الباطن وفي نفس التوقيت تقام مباراة الفتح والشباب، يليهما مواجهتي الفيحاء والطائي وأيضًا الاتحاد أمام التعاون، قبل أن تختتم مباريات الجولة بقمة الهلال والنصر في ديربي الرياض أو الكلاسيكو السعودي.

نادي الباطن

نبدأ مع نادي الباطن السعودي، مستضيف لقاء اليوم، والذي يدخل المواجهة منتشيًا بفوز مميز وتأهل رفقة الثمانية الكبار في كأس خادم الحرمين الشريفين.

حاليًا يتذيل السماوي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد نقطة يتيمة وصافي (-22) هدفًا.

وخلال 9 جولات خاضها، غابت الانتصارات تمامًا عن Al Batin، فيما حقق تعادلًا وحيدًا، بينما تجرع مرارة الهزيمة 8 مرات هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات للباطن في دوري المحترفين السعودي، جمعت عناصر المدرب الكرواتي ألين هورفات Alen Horvat نقطة واحدة.

حيثما تعادل الفريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 1979 إيجابيًا بنتيجة (2-2) مع ضمك، غير أنه تلقى 4 هزائم من أمام الخليج بهدف ثم الوحدة بثنائية نظيفة، إضافة إلى خسارتين من أبها والهلال بنتيجة واحدة (1-3).

نادي الرائد

من ناحية أخرى، يدخل نادي الرائد السعودي مواجهة اليوم، وعينه أولًا على الثأر من خسارة كأس الملك السعودي، قبل السعي للانطلاق بانتصار نحو المنطقة الدافئة في وسط الجدول.

في الوقت الحالي، يحتل رائد التحدي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن، وذلك برصيد 9 نقاط وفارق (-6) أهداف.

إذ فاز Al Raed في 3 مباريات، لكن تلقى 6 هزائم، فيما خلت سجلات الفريق من التعادل هذا الموسم.

أما عن نتائج آخر 5 مباريات للرائد في الدوري السعودي، فقد حصدت كتيبة المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا Marius Sumudica “مدرب الشباب السابق” 3 نقاط فقط.

إثر فوز الكتيبة الرايداوية على العدالة بنتيجة (2-1)، قبل أن يسقط في 4 هزائم متتالية، من أمام الشباب والفتح بنفس النتيجة (0-1)، وكذلك الطائي بثنائية نظيفة، وأخيرًا من النصر (1-4).

تاريخ مواجهات الباطن والرائد

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة التي جمعت Al Batin vs Al Raed في الدوري السعودي، فقد التقى الجانبين – وفق مطالعاتنا في “ثقفني” – في إجمالي 12 مباراة.

وذلك منذ أول لقاء في ذهاب مرحلة الصعود والهبوط من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 2016، والتي انتهت بفوز السماوي بنتيجة (2-1).

بصفة عامة، حقق الباطن الفوز في 5 مباريات، بينما انتصر الرائد في 7 لقاءات، فيما غابت التعادلات عن مواجهات الناديين.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الباطن أمام الرائد، أحرز السماوي 17 هدفًا، وسجل رائد التحدي 22 هدفًا.

من جهة أخرى، وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز النادي الأول في منطقة القصيم (5-1)، والتي حدثت خلال مواجهة الذهاب من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2017، والتي مثلت الانتصار الأكبر لـ الرائد ضد الباطن في تاريخ مواجهات الناديين.

بينما كان أكبر فوز لـ الرائد ضد الباطن بنتيجة (4-0)، والتي حدثت في لقاء الدور الأول من دوري جميل السعودي للمحترفين موسم 2017/2016.

موعد مباراه الباطن والرائد والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء المرتقب في ثاني وآخر أيام الجولة العاشرة من دور المحترفين السعودي 2023، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة الرابعة والنصف (4:30 م) بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان والكويت، الثالثة والنصف (3:30 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الثانية والنصف (2:30 م) بتوقيت مصر وفلسطين ورومانيا ولبنان وقبرص والسودان، الواحدة والنصف (1:30 م) بتوقيت فرنسا والمغرب وإسبانيا وألمانيا وتونس وإيطاليا وهولندا والجزائر، الثانية عشر والنصف (12:30 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

من جهة أخرى، وبشأن حكم مباراة الباطن الرائد، فسيعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) خلال سويعات.

أما عن القنوات الناقلة للحدث، فستكون المواجهة منقولة على شاشات قنوات SSC الرياضية السعودية من خلال فضائية SSC EXTRA 2.

وعن معلق مباراة الباطن والرائد، فسيكون المعلق الرياضي السعودي سعد يحيى.