نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «دوري روشن السعودي» القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر الجولة العاشرة وكيفية حجز التذاكر “Al Hilal X Al Nassr” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على حساب التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد مباراة الهلال والنصر تلك المواجهة التاريخية المقرر لها أن تقام اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 على إستاد ملعب مرسول بارك بالرياض بالمملكة العربية السعودية، الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية، وبإمكانك حضور المباراة والاستمتاع بمشاهدة المواجهة التاريخية من خلال حجز تذاكر المباراة بخطوات بسيطة من الموقع الرسمي الإلكتروني.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر الجولة العاشرة دوري RSL

في نفس السياق السابق ذكره كشفت مجموعة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية المجانية، بنقل مباريات دوري روشن السعودي حصريًا على شاشاتها وبإمكانك استقبال القناة والاستمتاع بمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والهلال بالخطوات التالية:

أولًا ستخدم ريموت جهاز الريسيفر وانقر على خانة التركيب، لاستقبال القمر الصناعي عرب سات .

. يلي ذلك قم بالنقر على خانة قائمة الترددات وقم بإدخال التردد 12418.

كذلك اضبط معدل الرمز بكتابة 27500.

أيضًا عليك القيام بضبط الاستقطاب أفقي شرق.

كما عليك ضبط معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الآن قم بالنقر على خانة بحث والتأكيد ب OK.

والتأكيد ب في النهاية ستظهر على الشاشة شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية، فلا تنسى تثبيتها من خلال النقر على خانة حفظ.

طريقة حجز تذاكر مباراة Al Hilal X Al Nassr دوري روشن السعودي

في سياق متصل لتتمكن من حضور المواجهة بين نادي الهلال السعودي ونادي النصر وتشجيع الفريق المفضل لك قم باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا عليك فتح رابط مرسول بارك الإلكتروني.

الإلكتروني. يلي ذلك تعبئة بيانات البريد الإلكتروني وكلمة المرور ومن ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول .

. أيضًا قم باختيار فئة التذاكر المراد شرائها.

كذلك عليك تحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها.

في تلك الخطوة عليك تحديد المقعد المناسب لك في المدرج.

كذلك ستنتقل لصفحة دفع ثمن التذاكر بالطرق الإلكترونية المتاحة أمامك.

في النهاية بعد الانتهاء من الدفع عليك انتظار رسالة تؤكد تمام السداد بنجاح.

جدول مباراة الهلال VS النصر الجولة 10 دوري RSL

في الختام جدول توضيحي لمباراة الهلال والنصر المنتظرة اليوم.