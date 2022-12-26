نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات وسفر بعثة النادي الأهلي إلي المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية والمدن المستضيفة للبطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بداية كأس العالم للأنديه الذي قد تم تحديده في يوم 1 من شهر فبراير وسوف تنتهي البطولة في موعد 11 فبراير من نفس الشهر، وتقام هذه البطولة علي دولة المغرب وبحضور 7 فرق من جميع القارات، وهؤلاء الفرق هي ريال مدريد الأسباني ونادي الهلال السعودي، والنادي الأهلي المصري وصيفًا لنادي الوداد، ونادي فلامنجو البرازيلي، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ونادي سياتل ساوندرز الأمريكي، وأخيرًا نادي الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا وممثل دولة المغرب في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد سفر بعثة النادي الأهلي إلي المغرب

وقد قررت إدارة نادي الأهلي بإعلان موعد الذهاب إلي المغرب وهو قبل بداية البطولة بخمس أيام للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهي البطولة الثالثة علي التوالي وللمرة الثامنة للنادي الأهلي في هذه البطولة، ويعد النادي الأهلي ثاني أكثر الفرق مشاركة في البطولة بعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي سيشارك للمرة التاسعة في تاريخه، وكان من المفترض عدم مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم لأنه وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا والفائز بها هو نادي الوداد المغربي، ولكن لحسن الحظ تم اختيار دولة المغرب لتكون الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم، ومن شروط مسابقات الفيفا عدم مشاركة فريقين من نفس البلد المنظمة للبطولة، لذلك تم إرسال خطاب رسمي من الفيفا إلي رئيس الاتحاد المصري باختيار النادي الأهلي المصري للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حسب القوانين.

المدن التي تقام بها مباريات كأس العالم للأندية

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية بأن بطولة كأس العالم للأندية سوف تقام في مدينتي طنجة والرباط، حيث أعلنت أيضًا أن مباريات نصف النهائي سوف تقام في مدينة طنجة، أما المباراة النهائية تقام في مدينة الرباط.

جدول مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

أما عن جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، تقام المباراة الأولي للأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير وهي المباراة الأولي للبطولة، وفي حالة الفوز علي أوكلاند سيتي، سيواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في دور ربع النهائي في تاريخ 4 فبراير، ومن بعدها مباراة ريال مدريد الأسباني في يوم 8 فبراير في حالة الفوز علي الوداد.