ميسي يتفق مع باريس سان جيرمان وعودته لبرشلونة أصبحت مستحيلة

ميسي يتفق مع باريس سان جيرمان وعودته لبرشلونة أصبحت مستحيلةكشفت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، عن مضمون الاتفاق الذي تم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإدارة باريس سان جيرمان، بشأن تجديد عقده.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها، أن ميسي اتفق مع باريس سان جيرمان على التجديد لموسم واحد، بالإضافة إلى موسم اختياري.

وأكد التقرير، أن عودة ميسي لبرشلونة تكاد تكون مستحيلة، مع العلم أن البارشا لم يقدم عرضا لاستعادة بطل العالم من الأساس.

وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، لكن هناك إصرار من جانب النادي الباريسي على الإبقاء عليه.

والتقى لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، مع خورخي ميسي، والد البرغوث الأرجنتيني، في عدة مناسبات قبل كأس العالم، للاتفاق على تفاصيل عقد ليو الجديد.

وبحسب المعلومات المذكورة، فإن ميسي نفسه التقى بناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، في قطر، وكان هناك انسجام كبير جعل تجديد الأرجنتيني على وشك التوقيع.

