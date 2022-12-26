نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباه في إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداولت العديد من وسائل الإعلام المختلفة خبرا جاء فيه عن إصابة أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي المصري بقطع في الرباط الصليبي بعد أشهر من عودته من نفس الإصابة والتي غيبته عن الملاعب طيلة الموسم الماضي.

إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي

هذا وقد أفاد مصدر داخل النادي الأهلي أن أكرم توفيق كان قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال تمرين اليوم الجمعة الموافق 23 من ديسمبر 2022 حيث سقط دون تدخل من أحد وبكى فور حدوث تلك الإصابة، مؤكداً أنه قد تم نقل أكرم توفيق على الفور إلى أحد المراكز الطبية من أجل أن يخضع للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من صحة تشخيص اصابته ومدى قوة الإصابة التي يشتبه في كونها قطع في الرباط الصليبي.

هذا مع تأكيد المصدر أن الإصابة التي لحقت بأكرم توفيق هي اشتباه في قطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى وليست اليمنى التي كان قد عانى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي بها منذ فترة قريبة أثناء تواجده مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021 وقام على إثرها بإجراء جراحة دقيقة في يناير من هذا العام.

أكرم توفيق مع الأهلي في موسم 2022 – 2023

هذا وقد خاض أكرم توفيق نجم الأهلي في هذا الموسم 11 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم هدف وحيد، مع حفاظه على أحد الأعمدة الرئيسية في خطة المدرب مارسيل كولر الذي يعتمد عليه بصورة كاملة في الجبهة اليمنى.

هذا ويستعد النادي الأهلي المصري إلى مباراته القادمة في الدوري المصري أمام نادي “سموحة” ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء يوم الأحد القادم على استاد الأهلي وي السلام.

الإعلان عن تفاصيل الإصابة

هذا ومن المتوقع أن يصدر النادي الأهلي بياناً رسميا يوضح فيه حقيقة الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق وقوة الإصابة التي لحقت به صباح اليوم، وذلك فور انتهاء الفحوصات الطبية التي يخضع إليها في الوقت الحالي بأحد المراكز الطبية الكبرى للوقوف على مدى دقة تشخيص الإصابة ومدى قوتها.