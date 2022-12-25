"فيفا" يسحب كأس العالم من ميسي
سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النسخة الأصلية من كأس العالم، من منتخب الأرجنتين ولم يمنح الأسطورة ليونيل ميسي فرصة الاحتفال بها.
وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن ميسي ظهر بالكأس على متن الطائرة أثناء رحلة العودة من قطر إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، وكذلك في الحافلة وسط الجماهير التي احتشدت في الشوارع والميادين.
ولفتت إلى أن الحقيقة أن ميسي ورفاقه احتفلوا بنسخة "طبق الأصل" من كأس العالم، وفق لوائح الفيفا.
وحصل الفيفا على النسخة الأصلية من البطولة فور انتهاء مراسم التتويج في ملعب لوسيل، ومنح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نسخة طبق الأصل.
ويأتي هذا القرار بسبب مخاوف الفيفا من سرقة الكأس الأصلية، بعد واقعتين سابقتين الأولى على هامش مونديال إنجلترا 1966 قبل العثور عليها بمساعدة "كلب".
والواقعة الثانية حين سُرقت الكأس في البرازيل عام 1983، وتعرضت للانصهار واختفت للأبد، وهي المعروفة بـ "كأس جول ريميه"، وهي الشكل القديم للبطولة.
الجدير ذكره أن المنتخب الأرجنتيني تُوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة المكسيك 1986، بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مثير جمع بينهما على ملعب لوسيل القطري يوم 18 ديسمبر 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "فيفا" يسحب كأس العالم من ميسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.