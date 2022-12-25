"فيفا" يسحب كأس العالم من ميسي

"فيفا" يسحب كأس العالم من ميسيسحب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النسخة الأصلية من كأس العالم، من منتخب الأرجنتين ولم يمنح الأسطورة ليونيل ميسي فرصة الاحتفال بها.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن ميسي ظهر بالكأس على متن الطائرة أثناء رحلة العودة من قطر إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، وكذلك في الحافلة وسط الجماهير التي احتشدت في الشوارع والميادين.

ولفتت إلى أن الحقيقة أن ميسي ورفاقه احتفلوا بنسخة "طبق الأصل" من كأس العالم، وفق لوائح الفيفا.

وحصل الفيفا على النسخة الأصلية من البطولة فور انتهاء مراسم التتويج في ملعب لوسيل، ومنح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نسخة طبق الأصل.

ويأتي هذا القرار بسبب مخاوف الفيفا من سرقة الكأس الأصلية، بعد واقعتين سابقتين الأولى على هامش مونديال إنجلترا 1966 قبل العثور عليها بمساعدة "كلب".

والواقعة الثانية حين سُرقت الكأس في البرازيل عام 1983، وتعرضت للانصهار واختفت للأبد، وهي المعروفة بـ "كأس جول ريميه"، وهي الشكل القديم للبطولة.

الجدير ذكره أن المنتخب الأرجنتيني تُوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة المكسيك 1986، بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مثير جمع بينهما على ملعب لوسيل القطري يوم 18 ديسمبر 2022.