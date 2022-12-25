الرياضة

محاولة أخيرة من اليونايتد للتعاقد مع دي يونج

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رياض - احمد صلاح - بذل نادي مانشستر يونايتد جهده للتوقيع مع الهولندي فرينكي دي يونج من برشلونة في الصيف الماضي.

وقالت صحيفة " سبورت " الكاتالونية، إن مانشستر يونايتد يعتقد أن لديهم فرصة للتعاقد أخيرًا مع فرينكي دي يونج في الصيف القادم.

 



وأضافت الصحيفة:" في مانشستر يونايتد يشعرون أن برشلونة يحاول زيادة قيمة اللاعب بالقول إن النجم الهولندي صاحب الـ25 عاماً، ليس للبيع ".

يذكر أن تشيلسي من ضمن الأندية المهتمة بضم دي يونج.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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