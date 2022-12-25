انت الان تتابع خبر محاولة أخيرة من اليونايتد للتعاقد مع دي يونج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بذل نادي مانشستر يونايتد جهده للتوقيع مع الهولندي فرينكي دي يونج من برشلونة في الصيف الماضي.



وقالت صحيفة " سبورت " الكاتالونية، إن مانشستر يونايتد يعتقد أن لديهم فرصة للتعاقد أخيرًا مع فرينكي دي يونج في الصيف القادم.





وأضافت الصحيفة:" في مانشستر يونايتد يشعرون أن برشلونة يحاول زيادة قيمة اللاعب بالقول إن النجم الهولندي صاحب الـ25 عاماً، ليس للبيع ".



يذكر أن تشيلسي من ضمن الأندية المهتمة بضم دي يونج.