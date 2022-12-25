انت الان تتابع خبر هل سخرت شقيقة رونالدو من انتقاله إلى النصر السعودي ..اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار تعليق غريب شقيقة كريستيانو رونالدو، إيلما أفيرو، على أنباء قرب انتقال نجم مانشستر يونايتد السابق إلى النصر السعودي الكثير من التكنات بين متابعي حسابها عبر انستغرام.



ونشرت إيلما، في البداية، صورة لها وهي تجري اتصالا عائليا عبر الفيديو مع رونالدو. وبعدها بدقائق قليلة، شاركت صورة لخبر قرب انتقال شقيقها إلى النصر، وعلقت عليه بالقول: "حكاية نهاية العام"، وأرفقته بصور "إيموجي" للوجه الضاحك والساخر.





وأثار تعليق أفيرو جدلا على تويتر، حيث رأى فيه عديدون أنه بمثابة رد رسمي حول احتمالية عدم إتمام الصفقة.



وما يزال النجم البرتغالي دون ناد، بعد أسابيع من توديعه كأس العالم 2022، ولكن مصادر عديدة أشارت إلى قرب انتقاله إلى النصر السعودي.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن رونالدو أصبح "قريبا جدا" من التوقيع للنصر، بعقد تقترب قيمته من 200 مليون يورو سنويا، في صفقة ضخمة ستكون من بين الأكبر في تاريخ كرة القدم.



أما الصحفي الأول في أخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، فذكر أن النصر ليس لديه أي خطة للتراجع، ويأمل بتوقيع العقد حتى عام 2025.