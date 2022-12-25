مبابي يحاول إصلاح علاقته مع بيريز

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رياض - احمد صلاح - ينوي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للانتقال مستقبلا إلى صفوف ريال مدريد.



في وقت سابق كان نجم المنتخب الفرنسي قريبا من التوقيع مع الميرنجي في الصيف الماضي، قبل أن يغير قراره في اللحظات الأخيرة ويجدد عقده مع باريس سان جيرمان.



وكما ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مبابي لا يزال يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد، لذا يحاول مصالحة جمهور الميرنجي، واستعادة العلاقة الجيدة مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.



وكشفت الشبكة، أن مبابي كان يجري مكالمة فيديو مع بيريز عبر "سكايب" كل أسبوعين أو 3 أسابيع بالموسم الماضي، قبل أن يقرر اللاعب الفرنسي تجديد عقده مع باريس.



وأوضحت "ديفنسا سنترال": "مبابي يرى أن نجاحه في إقناع بيريز باستئناف المكالمة الدورية بينهما، ستكون الخطوة الأولى للاعتذار عن فعلته بنهاية الموسم الماضي".