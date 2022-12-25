نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والهلال القادمة في دوري روشن السعودي “الأسبوع 10” والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم “الساحرة المستديرة” موعد مباراة النصر والهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 25\12\2022 في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت السعودية، حيث يستضيف استاد مرسول بارك أحداث مباراة الهلال ضد النصر في الأسبوع العاشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

تحظى مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الهلال باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، وذلك لما يتمتع به الناديين الكبيرين بشعبية طاغية في المملكة العربية السعودية، يدخل النصر المباراة برغبة قوية في تحقيق الانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاث، والحفاظ على تصدر قمة دوري روشن للمحترفين.

في المقابل يسعى الزعيم الهلالي يسعى لانتزاع الثلاث نقاط وقمة الترتيب في مباراة واحدة، لذلك من المتوقع بل من المؤكد أننا سنكون أمام مباراة قوية تتسم بالندية والإثارة من كلا الفريقين، لذلك سوف نتناول معكم عبر هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني المتميز موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة النصر والهلال

من المقرر أن يستضيف استاد مرسول بارك أحداث مباراة النصر والهلال في الأسبوع العاشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. وسوف تنطلق أحداث المباراة اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من ديسمبر الحالي عند تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت السعودية. ويتم الحصول على تذاكر النصر والهلال عبر الموقع الإلكتروني لمرسول بارك tickets.victoryarena.com. كما سنتناول معكم وفي مقال آخر خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في الدوري وكذلك أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. وتقدم القناة استوديو تحليلي قبل كل مباراة يضم ألمع نجوم الساحرة المستديرة. كما أنها تمتلك أحدث أجهزة النقل التليفزيوني لتقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت.

العالمي في مواجهة الزعيم

يالها من مباراة ينتظرها الملايين ليس في المملكة وفقط بل في العالم العربي كله. مباراة النصر والهلال تحظى بمتابعة واهتمام الشارع الرياضي السعودي والعربي. ولما لا وهي بين العالمي النصر متصدر ترتيب الجدول برصيد 22 نقطة وبين زعيم أسيا وكبيرها “الهلال” صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة. لذلك فمن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية مليئة بالحماس والندية والإثارة والرغبة في تحقيق الفوز من كلال الفريقين.