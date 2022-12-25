نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة صعبة للبطل».. موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختتم مساء غدٍ الأحد 25 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2022، وفي يومها الثالث والأخير، لحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب ستاد المقاولون العرب Arab Contractors Stadium في العاصمة المصرية القاهرة، أحداث مباراة المقاولون العرب والزمالك، القوية والمرتقبة، يسعى من خلالها حامل اللقب للفوز والنقاط الثلاث، من أجل اللحاق بالشياطين الحمر متصدري جدول ترتيب المسابقة حاليًا، بينما يأمل من خلال ذئاب الجبل في تحقيق 3 نقاط غالية والفوز الثالث له هذا الموسم، من أجل مواصلة التقدم نحو المراكز المتقدمة في الترتيب.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية جميع الأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار الناديين ونتائجهما في النسخة 64 من بطولة الدوري العام المصري 2023، بجانب تاريخ مواجهات المقاولون العرب والزمالك.

مباراة المقاولون العرب والزمالك

مع المباراة قبل الأخيرة من الجولة 9 في Egyptian Premier League 2022/2023، حيث مواجهة الزمالك والمقاولون العرب.

وهي تأتي بعد نحو 6 أشهر على آخر لقاء جمع الناديين في مسابقة الدوري العام، في إياب الموسم الماضي من الجولة 24، والتي حسمها الفارس الأبيض بجدارة.

فيما يلي نستعرض أولًا جدول ترتيب الدوري المصري 2023 (بعد انتهاء مباريات اليوم الأول في الجولة التاسعة):

كانت مباريات الأسبوع التاسع من “الإيجبشين ليج” قد انطلقت مساء أمس الجمعة.

حيثما تغلب الاتحاد السكندري على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف أحمد عيد، بينما حقق الداخلية انتصارًا مفاجئًا على بيراميدز بثنائية أحمد عبدالرشيد مقابل هدف سجله الجنوب أفريقي فاجري لاكاي Fagrie Lakay للأهرام.

واليوم السبت، تقام 4 مواجهات، حيث يستضيف أسوان منافسه إنبي، ويلعب غزل المحلة مع ضيفه فاركو، كذلك يواجه حرس الحدود نادي البنك الأهلي، فيما يحل طلائع الجيش ضيفًا على فيوتشر.

وتختتم منافسات الجولة يوم غدٍ الأحد، فيستضيف الإسماعيلي منافسه المصري البورسعيدي في ديربي السواحل، ويلعب الزمالك مع مضيفه المقاولون العرب، قبل أن يلعب الأهلي في الختام مع سموحة.

نادي المقاولون العرب

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، نادي المقاولون العرب المصري، والذي يدخل قمة الأحد وهو في المركز السابع.

حيثما يملك ذئاب الجبل 11 نقطة وصافي (0) هدف، من انتصارين و5 تعادلات، وخسارة واحدة من بيراميدز هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات لـEl Mokawloon El Arab في الدوري المصري، تمكن أبناء المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي شوقي غريب من جمع 8 نقاط.

إثر تحقيق المقاولون انتصارين على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، وإنبي (3-2)، فيما تعادل سلبيًا مع سموحة (0-0)، وإيجابيًا مع المصري البورسعيدي (2-2)، بينما خسر من بيراميدز بثنائية نظيفة.

نادي الزمالك

من جهة أخرى، يسعى نادي الزمالك المصري، إلى مواصلة اللحاق بقطار المنافسة على اللقب الثالث على التوالي، والـ15 في تاريخ “الملكي”.

حاليًا يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام المصري، برصيد 20 نقطة وفارق (14) هدفًا.

إذ فاز El Zamalek في 6 مباريات، وتعادل لقاءين، وخلت سجلات حامل اللقب في الموسمين الأخيرين من الهزائم.

أما عن نتائج الزمالك في آخر 5 مباريات بالدوري المصري، فقد جمعت كتيبة “البروفيسور” البرتغالي جوسفالدو فيريرا Jesualdo Ferreira ثلاثة عشر نقطة.

حيثما حقق أبناء ميت عقبة 4 انتصارات متتالية منذ الجولة السادسة على أندية طلائع الجيش بنتيجة (4-0)، ثم بيراميدز والبنك الأهلي بنتيجة واحدة (1-0)، قبل أن يعود برباعية نظيفة أخرى للفوز على حرس الحدود في الجولة الأخيرة، بينما تعادل إيجابيًا في لقاء مثير مع المصري البورسعيدي (2-2).

تاريخ مواجهات المقاولون العرب والزمالك

على صعيد المواجهات التاريخية التي جمعت El Zamalek vs El Mokawloon El Arab في الدوري المصري، فوفق مطالعاتنا في “ثقفني” التقى الفريقان في إجمالي 74 مواجهة.

حقق الزمالك الفوز في 51 لقاءً، غير أن المقاولون العرب انتصر في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 15 مواجهة.

من ناحية أخرى، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات المقاولون العرب أمام الزمالك، أحرزت مدرسة الفن والهندسة 116 هدفًا، فيما سجل الذئاب 50 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، كانت من نصيب “الملكي” بعد الانتصار (4-2)، وذلك في لقاء الإياب من الدوري العام المصري موسم 2007/2006، سجل خلالها جمال حمزة نجم منتخب الشباب في الجيل الذهبي 2001 والزمالك هدفين، ومثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ الزمالك ضد المقاولون العرب.

بينما جاء الانتصار الأكبر لـ المقاولون العرب ضد الزمالك بنتيجة (3-0)، والتي تحققت في مواجهة الدور الأول من الدوري المصري موسم 1998/1997.

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة قبل الأخيرة في الجولة التاسعة من الدوري المصري، مساء غدٍ الأحد، وذلك عند الساعة السابعة (7:00 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين ورومانيا وليبيا والسودان وقبرص، الرابعة (4:00 م) تونس والمغرب وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والجزائر وإيطاليا وهولندا، الثالثة (3:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة المقاولون العرب والزمالك، فمن المقرر أن يعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) خلال الساعات المقبلة.

وحول القنوات الناقلة للحدث، فستكون بالطبع قنوات أون تايم سبورت المصرية، وذلك عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

وبشأن معلق مباراة المقاولون العرب والزمالك، أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي المصري مؤمن حسن.