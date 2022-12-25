نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «فرصة للابتعاد في الصدارة».. موعد مباراة الأهلي وسموحة الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسدل الستار مساء غدٍ الأحد 25 ديسمبر الحالي، على مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2022، حيث يحتضن مساء الغد ملعب ستاد السلام Al Salam Stadium (ستاد وي WE أو ستاد الأهلي)، أحداث مباراة الأهلي وسموحة، القوية والهامة، والتي تعد فرصة مثالية للمارد الأحمر من أجل الظفر بنقاط ثلاث في المتناول من الموج الأزرق “الجريح” من الجولة الماضية، والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري العام، في ظل مزاحمة غريمه التقليدي وحامل لقب الموسمين الماضيين من البطولة “الزمالك”.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية، مختلف الأخبار والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة، إلى جانب رحلة الفريقين ونتائجهما في الموسم الرابع والستون من الدوري العام المصري 2023، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة.

مباراة الأهلي وسموحة

مع المواجهة الختامية في الأسبوع التاسع من Egyptian Premier League 2022/2023، وبالطبع الحديث عن مباراة سموحة والأهلي.

وتأتي مواجهة الغد بطعم الثأر لأبناء الجزيرة، لاسيما بعد الخسارة المثيرة قبل نحو 6 أشهر من المنافس السكندري، في لقاء الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي بنتيجة (2-3).

حيثما يسعى القلعة الحمراء كما أسلفنا، إلى خطف 3 نقاط متاحة من أمام أحد أقطاب “الكرة السكندرية”، ستفيد الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة في الابتعاد بصدارة المسابقة الجارية حاليًا.

عمومًا سنستعرض أولًا جدول ترتيب “الإيجبشين ليج” قبيل انطلاق مباريات اليوم الثاني “السبت” من الجولة 9 في البطولة:

ننوه إلى أن لقاءات الأسبوع التاسع من الدوري المصري، قد انطلقت مساء أمس الجمعة.

فقد تغلب الاتحاد السكندري على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف، قبل أن يسقط بيراميدز أمام مستضيفه الداخلية “في واحدة من مفاجآت الجولة” بالثنائية (1-2).

واليوم السبت تلعب 4 مباريات، في الأولى يستضيف أسوان منافسه إنبي “النتيجة الحالية تقدم زهرة الجنوب بثنائية محمد حمدي و ديلسون كاموني”، وفي الثانية يحل فاركو ضيفًا على غزل المحلة وفي نفس التوقيت يواجه البنك الأهلي مضيفه حرس الحدود، قبل أن يلعب فيوتشر ضد طلائع الجيش.

أما غدًا الأحد، فيقام الديربي الساحلي المثير بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، ثم يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على المقاولون العرب، فيما يواجه سموحة مضيفه الأهلي.

نادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي المصري، مستضيف لقاء الغد، ومتصدر ترتيب الدوري العام حاليًا.

إذ حصد المارد الأحمر خلال 8 جولات خاضها 22 نقطة وصافي (12) هدفًا.

وذلك إثر فوز Al Ahly في 7 مباريات، والتعادل في لقاء وحيد مع فيوتشر إيجابيًا بنتيجة (1-1) في الجولة السابعة.

وفي آخر 5 مباريات للأهلي في الدوري المصري، جمع أبناء المدير الفني السويسري “الداهية” 13 نقطة.

حيثما حقق الشياطين الحمر 4 انتصارات، بنتيجة واحدة (2-1) على كلًا من طلائع الجيش وفاركو، بالإضافة إلى فوز بثنائية نظيفة على غزل المحلة، وبثلاثية بيضاء على الاتحاد السكندري، بينما تعادل إيجابيًا كما ذكرنا مع “المستقبل” بهدف لكل فريق.

نادي سموحة

من ناحية أخرى، يخوض نادي سموحة السكندري مواجهة الأحد، وهو بالأمس الحاجة إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

فالموج الأزرق يأتي في المرتبة الـ12 بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 7 نقاط وفارق (-4) أهداف.

إذ فاز Smouha في مباراة وحيدة على الدراويش بهدف في الجولة الخامسة، فيما تعادل إيجابيًا في 4 مواجهات، بينما خسر في 3 لقاءات هذا الموسم.

أما عن نتائج سموحة في آخر 5 مباريات بالدوري العام، فقد جمع أبناء المدرب “المجتهد” طارق العشري 5 نقاط فقط.

حيث فاز النادي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1949 على الإسماعيلي بهدف، وتعادل سلبيًا مع كلًا من المقاولون العرب والداخلية، ولكن خسر من أمام أسوان بنتيجة (1-2) والاتحاد “في ديربي الاسكندرية” بثنائية بيضاء.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة التي جمعت Al Ahly vs Smouha في الدوري المصري، فقد التقى الناديين من قبل في 24 مباراة.

وذلك منذ أول مواجهة جمعتهما في ذهاب موسم 2011/2010، منذ صعود الفريق السكندري إلى الدوري الممتاز، وانتهت حينها بالتعادل الإيجابي (1-1)، سجل للموج الأزرق أولًا المهاجم الغيني جودين اترام Godwin Attram، قبل أن يتعادل الساحر محمد أبو تريكة للشياطين الحمر.

بصفة عامة، فاز الأهلي في 13 مباراة، بينما حقق سموحة الانتصار في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة المواجهات السبع المتبقية.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الأهلي أمام سموحة، أحرز أبناء الجزيرة 40 هدفًا، بينما سجلت الكتيبة الزرقاء 21 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، كانت فوز الأهلي (4-2)، وذلك في لقاء الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز ( عبور لاند ) موسم 2017/2016، سجل منها صالح جمعة لاعب الإسماعيلي الحالي هدفين للقلعة الحمراء.

وقد مثلت النتيجة السابقة، إحدى أكبر انتصارات الأهلي ضد سموحة في تاريخ مواجهات الناديين بالدوري.

بينما كان الفوز الأكبر لـ سموحة ضد الأهلي بنتيجة (3-0)، والتي حدثت في ذهاب موسم 2016/2015، وسجل منها إسلام محارب نجم الأهلي السابق هدفين للفريق السكندري.

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الختامية عن الأسبوع التاسع في الدوري العام المصري، مساء غدٍ الأحد، عند الساعة التاسعة (9:00 م) بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان والكويت، الثامنة (8:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، السابعة (7:00 م) بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان ورومانيا وقبرص والسودان وليبيا، السادسة (6:00 م) بتوقيت تونس وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمغرب وإيطاليا والجزائر وهولندا، الخامسة (5:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “جرينتش”.

من جهة أخرى، وبشأن حكم مباراة الأهلي وسموحة، فسيعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) خلال الساعات القادمة.

أما عن القنوات الناقلة للمواجهة، فستكون شبكة قنوات أون تايم سبورت حاضرة، وعلى الأرجح من خلال قناة ON Time Sports 1 HD.

وحول معلق مباراة الأهلي وسموحة، أعلنت شبكة أون تايم سبورتس عن تكليف المعلق الرياضي المصري الشهير أيمن الكاشف بالمهمة.