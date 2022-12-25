نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة معاقبة الشيف نصرت بسبب كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشيف نصرت ، أثار الشيف نصرت جوكتشي المشهور بـ “طاهي الملح – سالت باي” غضب عارم خلال نهائي كأس العالم 2022 ، بعد سلوكه أثناء فعاليات كأس العالم حيث قام بلمس كأس العالم وتقبيله وعرض الفيفا للإحراج الدولي وبسبب ذلك تمت معاقبته وللمزيد من تفاصيل الحدث حول رد فعل الفيفا وما فعلوه مع الشيف نصرت فتابعونا في باقي المقالة



بعد إقامة كأس العالم وتقبيلها الفيفا تحقق.

حقيقة معاقبة الشيف نصرت :

حضور الشيف نصرت أثناء التتويج في انتهاك واضح لقوانين وقواعد الفيفا سحب جائزة الكأس الذهبية من لاعبي الأرجنتين لمس الكأس وتقبيله ، رغم أن قانون الفيفا يحظر القيام بها من قبل أي شخص آخر غير اللاعبين والطاقم الفني والإداري المسجلين في قائمة الاتحاد الدولي

وفقًا للوائح الفيفا ، يمكن للفائز بالبطولة ومسؤولي الفيفا وبعض رؤساء الدول فقط رفع الكأس.

ميسي و الشيف نصرت

ظهر قائد المنتخب الأرجنتيني والأسطورة ليونيل ميسي ، متجاهلاً طلب نصرت لالتقاط صورة معه ، الذي وضع يده بدلاً من ذلك على كتف “أفضل لاعب في كأس العالم” ودفعه بعيدًا. والتقطت معه صورة جماعية وقال الاتحاد العالمي لكرة القدم “بعد المراجعة ، سيحدد كيف تمكن بعض الأفراد من دخول الملعب بشكل غير ضروري بعد حفل الختام في استاد لوسيل ، مشيرًا إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية المناسبة” ، وفقًا لما أوردته نيويورك بوست يتمتع الشيف -الذي يمتلك مطعمًا في الدوحة وكان منتظمًا في FIFA أثناء كأس العالم- بإمكانية الوصول إلى الشخصيات المهمة ونشر الصور معهم.

قضية كأس العالم و خوف الفيفا من الشيف نصرت

سبب خوف الفيفا من واقعة الشيف نصرت هي المحاولات السابقة لسرقة الكأس. مثل نسخة Jules Rimet المقلدة حيث احتفظت البرازيل بها بعد فوزها الثالث في عام 1970. وبحسب شبكة إن بي سي واشنطن ، رفض الفيفا السماح للدولة الفائزة بالاحتفاظ باللقب لأسباب أمنية. خاصة بعد عدة محاولات لسرقته خلال السنوات القليلة الماضية في عام 1938. قام رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ، أوتورينو باراسي. بإخفاء كأس جول ريميه في صندوق أحذية تحت سريره ، خوفًا من سرقته خلال الحرب العالمية الثانية. (تعرف على المزيد عبر متحف كأس العالم في جول) في عام 1966 ، سُرق الكوب في لندن وعثر عليه الكلب “بيكلز”.