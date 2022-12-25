نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة تصنيف الفيفا للمنتخبات كأس العالم 2022 تغيير مفاجئ لمنتخب السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادرة من الاتحاد الدولي وصدر بها ترتيب تصنيف الفيفا عن المنتخب الحاصل . علي المركز الأول في تصنيف الفيفا كما تم التصريح عبر بعض الصفح . بإجابة تساؤل الجماهير عن كيف تم تغيير تصنيف الفيفا للمنتخبات في الترتيب المعلن . حيث أن مراكز تصنيف الفيفا للمنتخبات قفز بها منتخب المغرب في ترتيب أعلي مما سبق . وذلك بعد أن سجل إنجاز أكبر في أداءه بمباريات كأس العالم . كما أن تصنيف الفيفا للمنتخبات بكأس العالم حصلت منتخبات أخري علي ترتيبات مشرفة في التصنيف الجديد . وعبر السطور التالية من مقال “موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل التصنيف الصادر من الفيفا .

قائمة تصنيف الفيفا للمنتخبات كأس العالم 2022

جاء تصنيف الفيفا للمنتخبات بعد نهاية مونديال 2022 بتسجيل المغرب مركزاً جديد وذلك أيضاً بجانب منتخب أستراليا . حيث حصل هو الآخر علي قفزة في التصنيف الدولي لكرة القدم . كما أن تصنيف الفيفا للمنتخبات جاء وفقاً للترتيبات الخاصة بكافة المنتخبات المشاركة وعددها 32 منتخباً . وجاء في ذيل مراكز تصنيف الفيفا للمنتخبات منتخب كندا حيث سجل أسوء تصنيف في الفيفا بتراجع كبير في تصنيف الفيفا للمنتخبات . كما أن منتخب البرازيل حافظ علي الصدارة الخاصة بتصنيف الفيفا بالرغم أنه لم يحقق نتائج . في مونديال 2022 وذلك لأنه خرج . من دور ربع نهائي كأس العالم كذلك بجانب تصنيف الفيفا للمنتخبات . حصل منتخب الأرجنتين علي المركز الثاني يليه منتخب فرنسا في الترتيب الثالث . أما عن باقي تصنيف الفيفا للمنتخبات الأخري التي شاركت في كأس العالم 2022 نعرضه . عبر السطور التالية من مقال “موقع ثقفني” .

ما هي قائمة تصنيف الفيفا للمنتخبات للمنتخبات الأخري

مراكز تصنيف الفيفا للمنتخبات لباقي المشاركين في مونديال 2022 جاءت كالآتي :-

جاء تصنيف الفيفا للمنتخبات لمنتخب المغرب بترتيبه من مركز 22 ليصبح في ترتيب 11 . كما تقدم منتخب السعودية من مركزه رقم 51 لترتيب جديد وهو 41 في تصنيف الفيفا . كذلك بجانب مراكز تصنيف الفيفا للمنتخبات جاء ترتيب قطر بالتراجع 10 مراكز ليصبح في مركز 60 بدلاً من 50 . أما منتخب تونس لم يحصد مركزاً جديداً في تصنيف الفيفا للمنتخبات وبقي علي مركزه السابق وهو 30 .

ما هو تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادر بشأن مصر والجزائر

بالرغم من عدم مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022 ألا أنه حصد نصيب في قائمة تصنيف الفيفا للمنتخبات . حيث جاء ترتيب منتخب مصر بنفس ترتيبه السابق 39 وحافظ علي مركزه كما هو . كذلك بجانب تراجع منتخب الجزائر 3 مراكز في الترتيب وجاء ترتيبه في تصنيف الفيفا للمنتخبات رقم 40 بعد أن كان في المركز 37 .

مراكز تصنيف الفيفا للمنتخبات ونقاط المنتخبات الخمس الأولي

بعد الفصح عن قائمة تصنيف الفيفا للمنتخبات جاء ترتيب المنتخبات الخمس بعدد النقاط الخاصة بهم كالآتي :-

منتخب البرازيل 1840.77 نقطة كما حصل منتخب الأرجنتين علي 1838.38 نقطه بتصنيف الفيفا كذلك بجانب منتخب فرنسا في تصنيف الفيفا للمنتخبات نقاطه 1823.39 بترتيب ثالث بعدد النقاط منتخب بلجيكا حصد عدد نقاط 1781.3 تصنيف رابع من الفيفا للمنتخبات كما جاء منتخب إنجلترا علي عدد نقاط 1774.19 نقطة بترتيب خامس

قائمة تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لكافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 . والتي نتج عنها ترتيب المنتخبات العشر الأولي عرضنا التفاصيل الخاصة بذلك عبر سطور مقال “موقع ثقفني” . كما تم أرفاق صور توضيحية عن القفزة التي قفزها منتخب المغرب في التصنيف وتقدم منتخب المملكة العربية السعودية .