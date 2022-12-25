نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «محاولة أخرى للهروب».. موعد مباراة العدالة وأبها الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن مباريات اليوم الأول عن الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف مساء اليوم الأحد 25 ديسمبر الجاري، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium في مدينة الهفوف السعودية، أحداث مباراة العدالة وأبها، والتي تمثل فرصة أخرى لأصحاب الديار من أجل مواصلة الهروب من النفق المظلم، الذي قد يعود بالفريق مجددًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، وذلك في مواجهة زعيم الجنوب الطامح إلى الانطلاق نحو المنافسة على اللقب والابتعاد حتى عن المنطقة الدافئة في وسط جدول دوري روشن السعودي للمحترفين.

على كل الأحوال، سنستعرض تفصيلًا في التغطية التالية، كل التفاصيل والكواليس والأخبار، بشأن موعد مباراة العدالة وأبها والقنوات الناقلة، إضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما بالنسخة 47 من دوري المحترفين السعودي، علاوة على تاريخ مواجهات العدالة وأبها.

مباراة العدالة وأبها

مع المباراة الثانية في الجولة 10 من بطولة Saudi Professional League 2023/2022، حيث مواجهة أبها والعدالة، والتي تأتي على بعد 3 أعوام منذ آخر مواجهة رسمية جمعت الناديين.

حيثما كان آخر لقاء للفريقين في إياب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لحساب الأسبوع 19 من موسم 2020/2019، وانتهى حينها بالتعادل الإيجابي (2-2).

عمومًا، سنتناول أولًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 قبل انطلاق مباريات الأسبوع العاشر:

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع 10 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023، ستنطلق مساء اليوم الأحد، بإقامة 3 مباريات، حيث يواجه ضمك منافسه الوحدة، ثم يلعب أبها مع العدالة، قبل أن يلتقي الاتفاق مع الخليج.

ويوم غدٍ الاثنين، تقام 5 مباريات، حيث يستضيف الفتح نادي الشباب وفي التوقيت ذاته يواجه الباطن منافسه الرائد، ثم يحل الطائي ضيفًا على الفيحاء وفي نفس التوقيت يلعب التعاون مع مضيفه الاتحاد، قبل أن تختم الجولة بقمة المواجهات حيث مباراة النصر والهلال في الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض.

نادي العدالة

نبدأ تغطيتنا مع نادي العدالة السعودي، الجريح عقب الخروج المبكر من أمام النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الخسارة في الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة.

حاليًا يحتل Al Adalh المرتبة الـ14 في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 4 نقاط وصافي (-13) نقطة.

حيثما حقق الفريق القادم من الإحساء في المنطقة الشرقية السعودية، انتصارًا يتيمًا وتعادلًا واحدة، بينما مُني بـ7 هزائم هذا الموسم.

أما عن نتائج آخر 5 مباريات للعدالة في الدوري السعودي، فقد جمعت عناصر المدير الفني التونسي يوسف المناعي 3 نقاط فقط.

إذ حقق الفريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 1984 انتصارًا يتيمًا على الفيحاء بنتيجة (2-1)، بينما تلقى 4 هزائم من أمام الرائد (1-2)، وكذلك من أمام النصر والتعاون بنتيجة واحدة (1-4)، وأخيرًا ضمك بثنائية نظيفة.

نادي أبها

من ناحية أخرى، يدخل نادي أبها السعودي مواجهة الليلة، منتشيًا بانتصارٍ مذهل على التعاون في كأس الملك السعودي بنتيجة (4-3)، والتأهل لملاقاة النصر في دور ربع النهائي.

في الوقت الحالي يحتل زعيم الجنوب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 13 نقطة وفارق (-5) أهداف.

إذ حقق Abha خلال الموسم الجاري 4 انتصارات، وتعادل وحيد، غير أن الفريق تلقى 4 هزائم.

وفي آخر 5 مباريات لأبها في دوري المحترفين، فقد نجحت كتيبة المدير الفني الهولندي رويل كومانس Roel Coumans في جمع 9 نقاط.

حيثما فاز الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة على أندية التعاون والباطن بنتيجة واحدة (3-1) وكذلك على الطائي في لقاء مثير (2-1)، بعد أن خسر في لقاءين متتاليين من أمام الفتح والنصر بنفس النتيجة (0-3).

تاريخ مواجهات العدالة وأبها

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة بين Al Adalh vs Abha في الدوري السعودي، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الناديين مباراتين في البطولة.

حيثما التقى فريقا العدالة وأبها في موسم 2020/2019، مرتين، الأولى كانت في الدور الأول، وحسمها العدالة بنتيجة (2-1)، أما الثانية فكانت في الإياب وانتهت كما أسلفنا بالتعادل الإيجابي (2-2).

موعد مباراة العدالة وأبها والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 2 في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد، عند الساعة السابعة (7:00 م) بتوقيت سلطنة عمان والإمارات والكويت، السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان والسودان ورومانيا وقبرص وليبيا، الرابعة (4:00 م) بتوقيت تونس وفرنسا والمغرب وإسبانيا وألمانيا والجزائر وإيطاليا وهولندا، الثالثة (3:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة العدالة وأبها، فقد كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) الحكم عبدالصمد بكري بالمهمة.

إليكم الآن طاقم تحكيم مباريات اليوم الأول في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023 كاملًا:

وبشأن القنوات الناقلة للقاء، فستكون المباراة منقولة بإذن الله من خلال شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

من جهة أخرى، وحول معلق مباراة العدالة وأبها، فسيكون المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح.