نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة بذكريات ثأرية».. موعد مباراه أبها والتعاون كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل مباريات الموسم الجديد من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2022، ولحساب مواجهات دور الـ16 في يومها الثاني، يستضيف مساء غدٍ الأربعاء 21 ديسمبر الجاري، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) Prince Sultan Sport City Stadium (Mahalah) في مدينة أبها السعودية، أحداث مباراه أبها والتعاون، القوية والهامة، والتي تمثل ثأرًا خاصًا عمره نحو 3 سنوات بالنسبة للذئاب التعاونية، وهي تأتي في فترة فنية متميزة لسكري القصيم، بينما يسعى زعيم الجنوب إلى تأكيد أفضليته النسبية على صعيد كأس الملك السعودي أمام منافسه وضيفه، وكذلك التحضير من أجل عودة قوية إلى دوري المحترفين.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية جميع الأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراه أبها والتعاون والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات الناديين وإنجازاتهما في بطولة كأس الملك السعودي في النسخة 48، علاوة على تاريخ مواجهات أبها والتعاون.

مباراه أبها والتعاون

مع مواجهة جديدة بين فريقا التعاون وأبها، في بطولة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2022/2023، وتحديدًا من مرحلة دور الـ16.

وهي تأتي على بعد نحو 3 أشهر على لقاء جمع الناديين، في الأسبوع السابع من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتهت حينها بفوز عريض بعد ريمونتادا رائعة للأبهاويين بنتيجة (3-1).

وتعتبر الهزيمة السابقة، هي الأولى والوحيدة حتى الآن للذئاب التعاونية في الدوري السعودي هذا الموسم.

عمومًا، سنعرض لكم في البداية قائمة الأندية المتوجة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل الموسم الثامن والأربعون:

كانت مباريات دور الستة عشر من كأس الملك السعودي 2023 قد انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء.

تمكن الوحدة من إلحاق الهزيمة بهدف نظيف من أمام ضمك “بـ10 لاعبين”، فيما نجح حامل اللقب في الاختبار الأول من أمام الخليج بالفوز بنتيجة (3-1).

ليكون الوحدة والفيحاء أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي من البطولة.

وتستكمل لقاءات دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء غدٍ الأربعاء، حيث يستضيف أبها منافسه التعاون، كما يحل الاتفاق ضيفًا على الزعيم الهلالي وصيف النسخة الماضية، كما يواجه العدالة مضيفه النصر.

وفي اليوم الختامي، يلتقي الباطن مع الرائد، كما يلعب الطائي ضد الفتح، وأخيرًا مع الكلاسيكو السعودي ولقاء الاتحاد والشباب المرتقب، مساء بعد غدٍ الخميس.

إليكم الآن جدول الطريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتهاء مواجهات اليوم الأول في دور الستة عشر:

كانت إدارة نادي أبها قد أعلنت قبل ساعات عن طرح تذاكر مباراة أبها والتعاون في كأس الملك، والتي يتسنى للجماهير الحصول عليها من خلال اتباع الإرشادات الواردة في التغريدة التالية:

نادي أبها

نستهل تغطيتنا مع نادي أبها السعودي، الذي يدخل مواجهة الغد، بحثًا عن انطلاقة جديدة وتحضير لعودة قوية إلى منافسات الدوري السعودي.

حيثما يحتل زعيم الجنوب المرتبة الثامنة في جدول ترتيب البطولة المحلية الأقوى عربيًا وخليجيًا، وذلك برصيد 13 نقطة وصافي (-5) أهداف.

إذ حقق Abha هذا الموسم، 4 انتصارات وتعادل وحيد، بينما مُني بأربعة هزائم.

أما على صعيد مسابقة الكأس السعودية، فقد خاض النادي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1966، غمار البطولة 17 مرة من قبل، كانت أبرز إنجازاته بلوغ نصف نهائي البطولة في عام 2020، قبل الخسارة من الزعيم الهلال بثنائية نظيفة.

أيضًا بلغ أبها دور ربع النهائي مرتين، الأولى كانت في عام 1985، وخسر خلالها من الاتفاق (0-2)، أما الثانية فجاءت من أمام القادسية في العام التالي، وتلقى خلالها الهزيمة بالنتيجة ذاتها.

نادي التعاون

من جهة أخرى، يخوض نادي التعاون السعودي تحديًا جديدًا، من أجل حلم مشروع للتتويج بثاني ألقابه في الكأس السعودية.

إذ توج الذئاب باللقب للمرة الأولى والوحيدة، في أبرز إنجازاته بالبطولة في عام 2019، بعد إسقاط العميد الاتحادي في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، سجل خلالها المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا Leandre Tawamba هدف الحسم في الدقيقة 91.

أما على المستوى المحلي، فنادي Al Taawoun يأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 20 نقطة وفارق (8) أهداف.

حيثما يفصل سكري القصيم نقطتين فقط عن النصر متصدر الترتيب حاليًا.

وخلال 9 جولات خاضها التعاونيون، تمكن الفريق من تحقيق 6 انتصارات وتعادلين، بينما تلقى خسارة واحدة هذا الموسم كانت من أمام أبها على ملعبهم في بريدة.

تاريخ مواجهات أبها والتعاون

على صعيد المواجهات التاريخية التي جمعت Abha vs Al Taawoun، فبحسب ما وثقناه في “ثقفني”، التقى الفريقان في مواجهة واحدة ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وللمفارقة، فقد جاءت المواجهة الأبهاوية التعاونية، في دور الـ16 من كأس الملك 2020، وعلى ملعب المحالة أيضًا، وانتهت بفوز زعيم الجنوب بهدف لاعب الوسط الحزماوي الحالي أحمد شاعر النجعي.

موعد مباراه أبها والتعاون والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المواجهة الثالثة والأولى في اليوم الثاني من دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، مساء غدٍ الأربعاء، عند الساعة الرابعة والنصف (4:30 م) بتوقيت سلطنة عمان والإمارات والكويت، الثالثة والنصف (3:30 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثانية والنصف (2:30 م) بتوقيت مصر ورومانيا وفلسطين ولبنان وقبرص وليبيا والسودان، الواحدة والنصف (1:30 م) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا، الثانية عشر والنصف (12:30 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة أبها والتعاون، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن تكليف الحكم السعودي محمد الحربي بالمهمة.

إليكم الآن طاقم تحكيم مواجهات اليوم الثاني في دور الستة عشر من كأس الملك السعودي 2023:

وعن القنوات الناقلة للقاء، فستكون شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية (الناقلة لمباريات الدوري والكأس والمنتخب السعودي) حاضرة، وذلك من خلال قناة SSC EXTRA 1 HD.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة أبها والتعاون، فسيكون المعلق الرياضي السعودي خالد المديفر، وفق ما أعلنته شركة الرياضة السعودية.