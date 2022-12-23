نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفتح ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين، يستعد فريق الشباب السعودي خوض مباراة الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023 مساء يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ويدخل فريق الشباب السعودي مباراته القادمة أمام فريق الفتح وعينه على الفوز، خاصة بعد خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بخسارته أمام فريق الاتحاد بركلات الترجيح، الشباب استطاع خلال هذا الموسم أن يحقق الفوز في سبع مباريات خلال مشواره بالدوري هذا الموسم، كما تعادل في مباراة وحيدة فقط، ولم يتلقى الشباب أي خسارة حتى الآن في الدوري السعودي للمحترفين، ليكون بذلك فريق الشباب في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 برصيد اثنين وعشرين نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن فريق النصر صاحب الصدارة، بالإضافة إلى أن فريق الشباب له مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي أمام فريق الاتحاد، والتي تم تأجيلها بسبب مشاركة بعض اللاعبين مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

على صعيد آخر فإن فريق الفتح صاحب الأرض الجمهور في هذه المباراة خاض في الدوري السعودي للمحترفين 2023 هذا الموسم ثماني مباريات واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في أربع مواجهات، وخسر في مثلهم، ليكون الفريق في المركز التاسع في جدول الترتيب برصبد اثنتي عشرة نقطة.

موعد مباراة الشباب والفتح

وقد تقرر أن يتم إقامة مباراة الشباب والفتح في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023 مساء يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى والموافق السادس والعشرين من هذا الشهر، على أن يتم إقامة المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفتح

هذا ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية المالك الحصري لنقل بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين 2023 على الهواء مباشرة، وذلك عبر شاشة قناة SSC 1HD، وقناة SSC 1SD.