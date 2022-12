نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة متكافئة بذكريات ثأرية».. موعد مباراة الباطن والرائد كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختتم مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، مباريات دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2022، وتفتح لقاءات اليوم الختامي، بـ مباراة الباطن والرائد، والتي يستضيفها ملعب نادي الباطن Al Batin Club Stadium في مدينة حفر الباطن السعودية، وهي مواجهة متكافئة قياسًا على نتائج لقاءات الفريقين السابقة، غير أنها ستحمل الفائز بها لملاقاة الوحدة في ربع نهائي كأس الملك السعودي، بعد انتصار صعب ومثير للأخير على ضمك “المجتهد” أول أمس الثلاثاء.

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا في التغطية التالية جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الباطن والرائد والقنوات الناقلة، إلى جانب تاريخ مشاركات ونتائج الناديين في أغلى الكؤوس في نسختها الـ48، علاوة على تاريخ مواجهات الباطن الرائد.

مباراة الباطن والرائد

مع المباراة رقم 5 في بطولة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2022/2023، وبالأخص من دور الستة عشر.

هذا، وتأتي مواجهة الرائد والباطن، على بعد نحو 9 أشهر على آخر لقاء جمع الناديان، في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2022/2021، والتي حسمها السماوي بثنائية فابيو أبرو ومحمد رايحي (2-0).

وكان الفوز السابق في الجولة 25 من دوري المحترفين السعودي، أحد أسباب بقاء الباطن في المسابقة، بعد احتلال المركز 13 في جدول الترتيب، بفارق (+1) هدف عن الفيصلي، الذي هبط بدوره رفقة الأهلي والحزم إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

عمومًا، إليكم سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين قبل النسخة الثامنة والأربعون بالموسم الحالي:

كانت مباريات دور ثمن النهائي، قد انطلقت مساء أول أمس الثلاثاء، حيث تغلب الوحدة على مضيفه ضمك “بـ10 لاعبين” بهدف أنسيلمو نجم النصر السابق، كما ألحق الفيحاء الهزيمة بمنافسه الخليج بنتيجة (3-1).

وفي اليوم الثاني من المرحلة، أقيمت اليوم الأربعاء 3 لقاءات، في الأولى تغلب أبها على التعاون في لقاء ماراثوني امتد إلى الأشواط الإضافية بنتيجة (4-3)، وفي الثانية ألحق الهلال هزيمة قاسية بضيفه الاتفاق برباعية نظيفة، فيما حسم النصر نتيجة مواجهته مع العدالة بفوز “باهت” بنتيجة (2-0).

واليوم الخميس، تقام آخر مواجهات الدور الأول من الكأس السعودية، فيستضيف الباطن منافسه الرائد أولًا، ثم يحل الطائي ضيفًا على الفتح، قبل أن تقام مواجهة القمة أو الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والشباب.

نادي الباطن

نستهل تغطيتنا مع نادي الباطن السعودي، الذي يدخل لقاء اليوم، في ظل معاناة كبيرة يعيشها الفريق في دوري المحترفين.

حيثما يتذيل السماوي جدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطة يتيمة من 9 جولات خاضها، وصافي (-22) هدفًا.

إذ غابت الانتصارات تمامًا عن Al Batin هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، فيما حقق تعادلًا وحيدًا إيجابيًا مع ضمك في الأسبوع السادس بنتيجة (2-2)، بينما تلقى الفريق 8 هزائم!.

أما عن تاريخ مشاركات الباطن في كأس الملك السعودي، فقد خاض الفريق الوافد من شمال شرق المملكة غمار البطولة 9 مرات من قبل.

أفضل إنجازات السماوي في الكأس السعودية، كانت بلوغ نصف النهائي المسابقة في عام 2018، قبل الخسارة من العميد الاتحادي بنتيجة (2-6).

كما بلغ الباطن دور ربع النهائي في 4 مناسبات، الأولى كانت في عام 2015 وفيها تلقى الخسارة من النصر بهدف، ثم خسر من الاتحاد في عام 2019 بنتيجة (3-4)، قبل يسقط أمام الفيصلي في 2020 (1-2)، وبالنتيجة الأخيرة تلقى الهزيمة من الفيحاء في 2021.

نادي الرائد

من جهة أخرى، يدخل نادي الرائد السعودي مواجهة الخميس، في ظل تحضيرات يخوضها الفريق من أجل عودة قوية إلى منافسات دوري المحترفين.

إذ يحتل رائد التحدي المركز الـ11 في جدول الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط وفارق (-6) أهداف.

وخلال الموسم الجاري فاز Al Raed في 3 مباريات، وخلت سجلاته من التعادلات، بينما تجرع مرارة الهزيمة 6 مرات.

أما في جانب المشاركات الرايداوية في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد سجل رائد التحدي حضوره في البطولة 21 مرة من قبل، أفضل نتائجه كانت بلوغ دور ربع النهائي مرتين، الأولى كانت أمام الاتحاد، وخسرها بثلاثية نظيفة، كما خسر بثلاثية أيضًا من أمام أهلي جدة “أكثر الأندية تتويجًا بكأس الملك” (1-3).

تاريخ مواجهات الباطن والرائد

على صعيد المواجهات التاريخية بين Al Batin vs Al Raed، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمع الناديين لقاءً وحيدًا في كأس الملك.

حيثما تقابل الباطن ضد الرائد في دور الـ16 من البطولة في عام 2019، وانتهى اللقاء بفوز السماوي بنتيجة (2-1).

موعد مباراة الباطن والرائد والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الخامسة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، مساء اليوم الخميس، عند الساعة الرابعة والنصف (4:30 م) بتوقيت الإمارات والكويت وعمان، الثالثة والنصف (3:30 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الثانية والنصف (2:30 م) بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين وقبرص ورومانيا ولبنان والسودان، الواحدة والنصف (1:30 م) بتوقيت المغرب وتونس والجزائر وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، الثانية عشرة والنصف (12:30 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش” وتوقيت إنجلترا.

وعن حكم مباراة الباطن والرائد، فبانتظار الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) خلال الساعات القليلة القادمة.

أما بشأن القنوات الناقلة، فستكون المواجهة منقولة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

من ناحية أخرى، وعن معلق مباراة الباطن والرائد، فقد خصصت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي السعودي سعد يحيى لهذه المهمة.