موعد مباراة الاتحاد والتعاون الدوري السعودي للمحترفين 2023 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والتعاون الدوري السعودي للمحترفين 2023، سيكون ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية مسرحاً لإقامة مباراة الاتحاد ضد التعاون مساء يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم دوري روشن للمحترفين.

ويأمل جماهير فريق الاتحاد تحقيق الفوز في هذه المباراة على نظيره التعاون من أجل أن يتمكن من الاقتراب خطوة نحو مقدمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، كما أن جماهير فريق التعاون تأمل في فوز فريقها في هذه المباراة، والتي تعتبر أحد أهم المباريات خلال الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الهلال والنصر والتي ستقام في نفس منافسات هذه الجولة.

مباراة الاتحاد ضد التعاون

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة تمكن من تحقيق الفوز في مشواره بالدوري هذا الموسم في خمس مباريات، وتعادل في ثلاثة، وذلك خلال ثماني مباريات خاضهم الفريق منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ليكون الفريق قد حصد ثمانية عشر نقطة وضعته في المركز الخامس في جدول الترتيب، وله مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر فإن فريق التعاون قد تمكن من تحقيق بداية جيدة له في دوري هذا الموسم، التعاون خاض في دوري هذا الموسم تسع مباريات، فاز في ست جولات، وخسر في واحدة، وتعادل في اثنتين، ليحل الفريق في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن فريق الاتحاد صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

وقد تم تحديد موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 2023 مساء يوم الاثنين، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

هذا وسيتمكن جماهير كرة القدم السعودية والعربية من متابعة مباراة الاتحاد ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين أمسية يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى من خلال شبكة قنوات SSC السعودية المالك الحصري لنقل أحداث بطولة الدوري السعودي للمحترفين.