نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الهلال ديربي الرياض والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر ضد الهلال ديربي الرياض، سيكون ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض مسرحاً لإقامة مباراة ديربي الرياض والتي ستجمع بين النصر والهلال مساء يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في واحدة من ديربيات الدوري السعودي للمحترفين، والتي عادة ما تشهد ندية وحماس وإثارة من قبل لاعبي وجماهير الفريقين، حيث ستقام مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هذا وسيبدأ جماهير كرة القدم السعودية وخاصة جماهير الفريقين بحجز التذاكر الخاصة بحضور مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر مساء يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى من خلال منصة التذاكر السعودية والتي تحمل اسم مكاني، حيث يمكن للمشجعين من خلالها حجز التذاكر لحضور المباريات التي يرغبون في حضورها من ملعب المباراة، بالإضافة إلى الحجز حسب الأماكن المتاحة لهم في ملعب المباراة.

مباراة النصر ضد الهلال ديربي الرياض

االنصر صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يدخل مباراة ديربي الرياض وعينه في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، واستطاع النصر أن يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد أن فاز في مباراته الأخيرة مستغلاً تأجيل مباراة الاتحاد ضد الشباب التي كانت في الجولة الثامنة

فخلال المباريات التسع التي خاضها النصر في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم استطاع الفريق أن يحقق الفوزفي سبع جولات، وتعادل في واحدة، وتلقى خسارة وحيدة في هذا الموسم، ليكون العالمي في مركز الصدارة برصيد اثنين وعشرين نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق الشباب صاحب المركز الثاني، إلا أن الشباب له مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن.

على الجانب الآخر فإن فريق الهلال يأمل في أن يصل إلى قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الهلال يدخل مباراة ديربي الرياض بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الباطن في الجولة الماضية، واستطاع الهلال قبل مباراة ديربي الرياض أن يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد عشرين نقطة جمعهم حامل لقب الدوري في الموسم الماضي من الفوز في ست مباريات والتعادل في اثنين، ليكون الفريق في المربع الذهبي.

موعد مباراة النصر والهلال

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الهلال في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

ومن أجل يتمكن محبو وعشاق كرة القدم السعودية من متابعة مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين فكل ماعليكم هو متابعة قناة SSC 1HD الرياضية والتي ستقوم بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة النصر والهلال في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.