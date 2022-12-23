موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد ضد الشباب كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، ينتظر جماهير كرة القدم السعودية واحدة من مباريات دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تجمع بين كل من الاتحاد والشباب مساء اليوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

ويعد فريقان الاتحاد والشباب هذا الموسم في بداية جيدة لهما، حيث استطاع كلا الفريقين أن يحافظ على تقدمه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة وأن الفريقين لم يخسرا حتى الآن في بطولة الدوري هذا الموسم.

الاتحاد استطاع خاض في الدوري السعودي هذا الموسم ثماني مباريات، حيث تعادل فريق النمور في ثلاث جولات، وفاز في خمس مباريات، ليحل الفريق في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد ثمانية عشرة نقطة وله مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة مع فريق الشباب.

على الجانب الآخر فإن فريق الشباب ظل محافظاً على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم طوال الفترة الماضية، الشباب خاض حتى الآن في الدوري السعودي للمحترفين ثماني مباريات، واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة خلال مشواره بالدوري هذا الموسم، وله مباراة مؤجلة، ويحتل فريق الشباب حتى الآن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد اثنين وعشرين نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن فريق النصر متصدر جدول الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد ضد الشباب في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 مساء اليوم الخميس، على أن تنطلق صافرة الإعلان عن بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشباب

هذا قد أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية عن قيامها بنقل أحداث مباراة الاتحاد ضد الشباب مساء اليوم الخميس في إطار منافسات دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 على أن تقوم شاشة قناة SSC 1HD، وقناة SSC 1SD بنقل أحداث المباراة بصوت المعلق فهد العتيبي.