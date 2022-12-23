نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يوضح النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي والفرق المشاركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدوري السعودي الذي أبهر الجميع في الشرق الأوسط، ينتظر عشاق كرة القدم وخاصة في الشرق الأوسط بطولة كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد، حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن النظام الجديد في يونيو الماضي 2022، نوضح لكم عبر مقالنا اليوم ما هو موعد كأس السوبر السعودي وما هو النظام الجديد وما هي الفرق المشاركة في البطولة.

متى موعد بطولة كأس السوبر السعودي 2022-23؟

لم يفصح الاتحاد السعودي عن موعد كأس السوبر السعودي ولكن جميع التوقعات تشير سوف تنطلق مع بداية العام الجديد كما يحصل في السنوات الماضية، حيث آخر 3 نسخ تم إقامتها في 2021-2020-2019 وجميعهم في نفس الشهر يناير، لذلك عليكم الاستعداد للبطولة في موعدها الطبيعي.

ما هو نظام كأس السوبر السعودي الجديد؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغيير النظام الخاص بالبطولة إلى النظام الجديد وهو:

السوبر السعودي في نسخته القادمة يضم 4 فرق، سيلتقون في 3 مباريات، بعد أن كان يقام بين فريقين فقط من مباراة واحدة.

مشاركة بطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يحصل في السوبر الإسباني.

وفي حالة تكرار فريق واحد لصفتين، كأن يكون بطل الدوري والكأس أو بطل الدوري ووصيف الكأس أو العكس، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي وغير مشارك.

كيفية تحديد مباريات بطولة السوبر السعودي؟

اتحاد كرة القدم في المملكة أعلن عن مباريات البطولة كالتالي وهي دورين نصف نهائي والنهائي عبر 3 مباريات:

الطريقة الأولى هي تحديد المباريات مباشرةً، يواجه بطل الدوري السعودي وصيف كأس الملك، وبطل الكأس وصيف الدوري في نصف النهائي، ويتقابل الفائزان في النهائي. في حالة كان أحد الفرق المشاركة غير مكرر في صفتين. أما الطريقة الثانية سوف يتم عمل قرعة مفتوحة دون شروط بين الأندية المشاركة، وسيتم اللجوء لها في حال تكرار فريق لصفتين ودخول فريق آخر بدلاً منه.

ما هي الفرق المشاركة في بطولة السوبر السعودي؟

أعلن الاتحاد لكرة القدم في المملكة أن الفرق المشاركة في كأس السوبر السعودي هي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء أما قائمة الفائزين في هذه البطولة عبر التاريخ كالتالي: