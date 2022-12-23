نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الجولة السابعة عشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الدوري الانجليزي يعتبر في مقدمة البطولات الأكثر متابعة عالميًا، وبعد نهاية كأس العالم، فالجميع سيتوجه إلى متابعه بعد العودة من التوقف، وبناء على ذلك سنقوم بعرض مواعيد مباريات الدوري الانجليزي وترتيب الفرق قبل بدء الجولة القادمة.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي

إليكم قائمة مباريات الجولة السابعة عشر بعد عودة الدوري الانجليزي من التوقف الدولي لكأس العالم، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

ستبدأ مباريات الجولة يوم الاثنين الموافق 26/12 بمواجهة برينتفورد وتوتنهام في تمام الساعة 2:30.

وبعدها ساوثهامبتون سيواجه برايتون في تمام الساعة 5م.

ليستر سيتي ستواجه نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 5م.

وكريستال بالاس وفولهام ستكون في تمام الساعة 5م أيضًا.

إيفرتون سيستضيف ولفرهامبتون الساعة 5م.

استون فيلا سيستضيف ليفربول يوم الاثنين الساعة 7:30م.

أرسنال سيواجه وست هام في تمام الساعة 10م.

يوم الثلاثاء الموافق 27/12 تشيلسي سيستضيف بورنموث في تمام الساعة 7:30م.

وبعدها مان يونايتد سيواجه نوتينغهام الساعة 10م.

ليدز سيستضيف مان سيتي يوم الأربعاء 28/12 في تمام الساعة 10م.

ترتيب الدوري الانجليزي

إليكم ترتيب فرق الدوري الانجليزي ما قبل بداية الجولة السابعة عشر، وهذا ما سنتطرق إليه بالشكل الآتي:

أرسنال في المركز الأول برصيد 37 نقطة من 14 مباراة.

مان سيتي في المركز الثاني برصيد 32 من 14 مباراة.

نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

توتنهام في المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 15 مباراة.

مان يونايتد في المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

ليفربول في المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة.

برايتون في المركز السابع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

تشيلسي في المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

فولهام في المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

برينتفورد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة من 14 مباراة.

استون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.

ليستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من 15 مباراة.

بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.

ليدز في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من 14 مباراة.

وست هام في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 15 مباراة.

إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 15 مباراة.

نوتينغهام فورست في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

ولفرهامبتون في المركز العشرين برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل مواعيد مباريات الدوري الانجليزي وترتيب الفرق قبل بداية الجولة، والتي من الواضح أنها ستكون قوية إلى حد كبير، والجدير بالذكر أن هناك عددًا من المباريات المؤجلة لبعض الفرق بالدوري.