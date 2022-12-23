نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الاسباني وترتيب الفرق قبل بداية الجولة الخامسة عشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدوري الاسباني من أكثر الدوريات متابعة على مستوى العالم، نظرًا لقوة مستوى التنافسية ما بين الفرق، ومن الواضح أن هذا الموسم سيكون هناك منافسة مشتعلة ما بين الريال وبرشلونة، وبناء على ذلك سنقوم بالكشف عن مواعيد مباريات الدوري الاسباني بعد انتهاء كأس العالم.

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

إليكم قائمة مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني بعد العودة من كأس العالم، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

ستبدأ الجولة الخامسة عشر يوم الخميس الموافق 29/12 بمواجهة غيرونا ورايو فاليكانو في تمام الساعة 6م.

ريال بتيس سيستضيف أتلتيك بيلباو الساعة 8:15م.

وبعدها أتلتيكو مدريد سيستضيف إلتشيه في تمام الساعة 10:30م.

وفي يوم الجمعة خيتافي سيواجه مايوركا في تمام الساعة 6م.

سلتا فيغو ستواجه إشبيلية في تمام الساعة 8:15م.

بلد الوليد لديه ضيفًا ثقيلًا، وهو ريال مدريد، فالمباراة ستكون في تمام الساعة 10:30م.

برشلونة ستواجه إسبانيول يوم السبت الموافق 31/12 في تمام الساعة 3م.

وبعدها ريال سوسيداد سيواجه اوساسونا في تمام الساعة 5:15م.

وتختم المباريات بمواجهة فياريال وفالنسيا في تمام الساعة 5:15.

ترتيب الدوري الاسباني

إليكم ترتيب فرق الدوري الاسباني ما قبل بداية الجولة الخامسة عشر بالصورة التالية:

برشلونة في المركز الأول برصيد 37 نقطة.

ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

ريال بتيس في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

أوساسونا في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

رايو فاليكانو في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

فياريال في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

فالنسيا في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

مايوركا في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

غيرونا في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

ألمرية في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

إسبانيول في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

سلتا فيغو في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

إشبيلية في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

قادش في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

إلتشيه في المركز العشرين برصيد 4 نقاط.

إلى هنا نكون قد تطرقنا بالتفصيل مواعيد مباريات الدوري الاسباني، مع توضيحنا لترتيب الفريق قبل بداية الجولة، ومن المنتظر أن يبدأ التنافس القوي ما بين ريال مدريد للحفاظ على اللقب، وبرشلونة الذي يريد العودة إلى سجل البطولات المحلية مرة أخرى.